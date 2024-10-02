Посол РФ в Великобритании рассказал о ситуации со Скрипалями
Полученный ответ от МИД Великобритании по делу Скрипалей не содержал никакой информации о Сергее Скрипале. При этом РФ продолжит добиваться сведений о состоянии Скрипалей, заявил «Известиям» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Полученный от Форин-офиса в марте поверхностный ответ касался только Юлии. О ее отце в ноте англичан ни слова. Исходим из ответственности официального Лондона за нынешнее положение наших граждан. Продолжим добиваться сведений о состоянии и правовом статусе Скрипалей, равно как и об обстоятельствах происшествия в Солсбери», — отметил российский дипломат.
Он также подчеркнул, что британская сторона делает всё, чтобы скрыть правду об инциденте в Солсбери.
«Но мы понимаем, что всё дело в желании британских властей утаить правду об инсценировке в Солсбери — провокации, которая была использована Лондоном, чтобы развернуть масштабную антироссийскую кампанию по всей Европе», — сказал Андрей Келин.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Келина «Известиям»:
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