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Йеменские хуситы заявили об атаках на два корабля в Красном и Аравийском морях

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
dzen
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Йеменские хуситы атаковали два торговых судна в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане. Об этом 1 октября сообщил представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.

Уточняется, что целью первой операции стал британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море, который был атакован при помощи восьми баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника и безэкипажного катера. По утверждению хуситов, корабль получил серьезные повреждения.

В ходе второй и третьей операций атакам подверглось судно Marathopolis, по которому сначала выпустили крылатую ракету в Индийском океане. Затем корабль был атакован беспилотником в Аравийском море. Отмечается, что последняя атака окончилась прямым попаданием.

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Ранее, 27 сентября, Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море три американских военных эсминца. В начале месяца движение также сообщило об атаке на судно Blue Lagoon I, которое шло под флагом Панамы.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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