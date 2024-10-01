Игорь Матвиенко назвал Добрынина мастером создания хитов
Народный артист России Вячеслав Добрынин был мастером создания хитовых припевов и умел соединять традиции советской и англоязычной музыки. Об этом 1 октября заявил продюсер и композитор Игорь Матвиенко в беседе с «Известиями».
«Вячеслав Георгиевич был мастером хитового припева. В его творчестве удачно сочетались традиции советской песни и англоязычного рока 60-х, поэтому так актуально звучали и звучат его песни. Он был первым нашим учителем в поп-музыке (ансамбль «Здравствуй, песня»)», — сказал он.
Матвиенко выразил сожаление из-за того, что такие классики, как Добрынин, уходят из жизни. При этом продюсер отметил, что музыка артиста всегда будет в сердцах русских людей.
О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.
В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.
Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».