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Великобритания ввела санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp

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Фото: TASS/AP/Matt Dunham
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Великобритания, наряду с США и Австралией, ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской киберпреступной группировки Evil Corp. Об этом 1 октября сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Среди тех, кто попал под ограничения, оказался лидер группировки Максим Якубец. Ранее за поимку мужчины министерство юстиции США предлагало вознаграждение в размере $5 млн.

Как заявляют британские власти, группировка Evil Corp на протяжении нескольких лет осуществляла масштабные кибератаки по всему миру, включая нападения вредоносными программами и программами-вымогателями на организации в сфере здравоохранения, государственного сектора и частные технологические компании.

«Киберпреступность наносит огромный ущерб людям и бизнесу по всему миру, но сегодняшние действия свидетельствуют о серьезных последствиях для тех, кто в ней участвует», — указал министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис.

При этом на сайте OFSI (Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании) при поиске Evil Group выпадает еще 7 человек без имен, только с никами, а в их статусе также указана «заморозка активов».

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В 2019 году США предъявили обвинения Максиму Якубцу и Игорю Турашеву по делу о мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагалось, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Тогда в Штатах заявили, что хакерская группировка молодых людей связана с Кремлем. Из-за этого были введены санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Среди физических лиц оказались также граждане Украины и Узбекистана.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что официальные американские представители вновь обвиняют Россию в преступлениях, которые она не совершала. При этом Вашингтон постоянно игнорирует предложения Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.

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