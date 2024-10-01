Расторгуев рассказал о первом исполнении Добрыниным своих песен

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев 1 октября рассказал «Известиям», как композитор-песенник Вячеслав Добрынин впервые сам исполнил свой хит.

«Была очень интересная история, когда он запел сам. А случилось это следующим образом — я должен был записать песню «Не сыпь мне соль на рану», это был конец 1980-х годов. И надо было подъехать на студию к 10 утра, но что-то случилось <…> То ли у меня ангина была, то ли еще что-то, какой-то форс-мажор случился. И он <…> спел сам», — рассказал артист.

По словам Расторгуева, он знал Добрынина с конца 1970-х годов. К тому времени композитор написал огромное количество песен, многие из которых Расторгуев пел еще в составе ансамбля «Лейся, песня!». Лидер «Любэ» также отметил личные качества Добрынина.

«Он действительно невероятно остроумный был человек и большая умница, и, конечно, талантище. Замечательный мелодист, написал очень-очень много замечательных песен, которые останутся с нами навсегда», — поделился певец.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».