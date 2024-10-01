Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России

Энергетика является одной из ключевых стратегических сфер развития России. Об этом во вторник, 1 октября, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром энергетики Сергеем Цивилёвым.

Лидер страны обратил внимание на то, что у главы ведомства, ранее занимавшего пост губернатора Кузбасса, богатый опыт работы в сфере энергетики, прежде всего — в вопросе угольной отрасли.

«Тем не менее была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России», — сказал Путин.

Цивилёв рассказал, что за первое полугодие 2024 года удалось многое реализовать, несмотря на санкционное влияние. При этом он отметил, что прошедшим летом наблюдались проблемы с отключением электроэнергии на юге России. Виной этому стали два фактора — большой поток туристов и высокая температура в регионе. Он отметил, что случаи участились.

«Мы проанализировали все эти случаи. Приняли решение, что на юге мы будем готовиться. Сейчас мы готовимся к зимнему сезону. На юге мы будем готовиться и к летнему сезону, чтобы таких ситуаций больше не повторялось», — сказал министр.

Также Цивилёв поблагодарил Путина за две принятые инициативы: введение системообразующих территориальных сетевых организаций, что сократит количество аварийных ситуаций, и узаконивание майнинга, которое поможет более рационально распределять траты электричества и следить за их легальностью. Помимо этого, он заявил о подготовке энергетической стратегии до 2050 года по поручению президента.

«В рамках энергетической стратегии еще одно ваше поручение. Первый раз в области ТЭК появился нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Речь как раз идет о новых технологиях, поставлена вами задача обеспечить технологический суверенитет, это на сегодняшний момент для нас очень важно», — заявил глава ведомства.

Ранее, 26 сентября, на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин заявил, что одна из главных задач России заключается в закреплении мирового лидерства в атомной сфере. Он подчеркнул, что на данный момент главенство страны является глобальным благодаря выполненному объему работ компании «Росатом».

Также российский лидер сообщил о намерении РФ не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетический комплекс (ТЭК). По его словам, страна продолжает обновлять и укреплять энергетическую систему. Кроме того, он указал, что современная энергетика представляет собой настоящую основу мирового развития, когда работает в спокойном режиме и в рамках прозрачных норм.

До этого, 12 июня, президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что новая энергосистема обеспечит технологическую безопасность России на долгие годы, и отечественные ученые уже сделали первый шаг к ее созданию. Ковальчук добавил, что в России фактически заложены принципиальные основы «зеленой» атомной энергетики замкнутого цикла — энергетики, которая вписана в органический баланс природы.