Ковальчук заявил о технологической безопасности РФ благодаря новой энергосистеме

Новая энергосистема обеспечит технологическую безопасность России на долгие годы, и отечественные ученые уже сделали первый шаг к ее созданию. Об этом 12 июня заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на церемонии вручения Госпремий в Кремле, которую проводил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы сделали принципиальный шаг по созданию новой энергетической системы, которая обеспечит нашу технологическую независимость и энергетическую безопасность на многие годы. И мы всех победим, как и побеждали всегда. Необходимо сделать энергетическую систему, которая была бы органично вписана в природу. Мы поставили себе такую задачу. Вы ее нам поставили, а мы ее смогли реализовать», — заявил ученый, получив награду от главы государства.

Ковальчук добавил, что в России фактически заложены принципиальные основы «зеленой» атомной энергетики замкнутого цикла — энергетики, которая вписана в органический баланс природы. На данном этапе практически все ее основные элементы опробованы и уже доказали правильность и эффективность выбранных решений. Кроме того, РФ обладает уникальными ядерными технологиями, которых больше нет нигде в мире.

«Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии», — подчеркнул глава НИЦ «Курчатовский институт».

Президент РФ Владимир Путин вручил Ковальчуку Госпремию в области науки и технологий за 2023 год. Соответствующий указ российского лидера был подписан накануне.

На развитие отечественной науки неоднократно указывали и Путин, и сам Ковальчук. В мае президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» заявил, что Россию делают конкурентоспособной достижения науки, а сейчас со страной практически некому сравниться в этом плане. Ковальчук подчеркнул, что всё созданное человеком неотделимо от науки, поэтому ей необходимо уделять особое внимание.

В свою очередь, Путин 7 июня отмечал, что в РФ зафиксировано опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями, в связи с чем за шесть лет страна планирует войти в десятку лидеров по числу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).