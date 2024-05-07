Ковальчук подчеркнул важность науки для конкурентоспособности страны

Достижения науки делают страну конкурентоспособной, сейчас с Россией практически некому сравниться в этом плане. Такое заявление 7 мая в беседе с «Известиями» сделал президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наука — это та сфера, которая дает главное, никому непонятное сегодня, конкурентное преимущество. <...> Мы — высокотехнологичная держава, у которой почти нет конкурентов», — сказал он после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что всё, что создано человеком, неотделимо от науки, поэтому ей необходимо уделять особое внимание. Ковальчук также отметил, что национальные проекты и указ, введенные главой государства для развития науки, уже приводят к большим изменениям в данной области.

Ранее в этот день в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.

Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. При этом прежние министры и вице-премьеры продолжат работу, но в статусе исполняющих обязанности.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.