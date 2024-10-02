Детский трепет: в Сети появились опасные игры для подростков

Детей и подростков вовлекают в опасные игры, доступные через мобильные приложения и Telegram-чаты, — об этом предупредили в МВД России. В подобных играх юных пользователей могут учить сбегать из дома и уклоняться от наказаний, причем с увеличением сложности угроза становится всё серьезнее. Подробности об опасных приложениях для детей и способах защиты от них читайте в материале «Известий».

Воздействовать на детей

О том, что детей и подростков вовлекают в опасные игры, доступные через мобильные приложения и чаты, в своем официальном Telegram-канале сообщили специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Одной из таких игр, по данным экспертов, является Schoolboy Runaway. Эта стелс-игра, вышедшая в 2024 году, довольно быстро завоевала популярность среди детей и подростков. Только на Google Play ее скачали больше 10 млн раз.

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«По сюжету ребенок ненавидит своих родителей, обманывает их и сбегает разными способами, — говорится в сообщении. — Причем Schoolboy Runaway лишь первая ступенька. Потом идут связанные с ней другие игры — более жестокие».

Как отметили в управлении, после прохождения определенных этапов игры дети получают ссылки на Telegram-каналы и QR-коды, где всё переходит «в более серьезное русло» . В МВД призвали оградить детей от подобных игр. Между тем, как говорит в беседе с «Известиями» эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов, создатели таких приложений делятся на две категории. Первые могут не закладывать никакой злой умысел в свое творение, но не способны грамотно оценить целевую аудиторию и особенности психики будущих пользователей.

— Вторые же создают такие игры намеренно и используют их как способ воздействия на детей и подростков с еще не сформировавшимся критическим мышлением, преследуя таким образом свои корыстные, а порой и вредные цели, — отмечает специалист.

Зона рисков

Опасные детские игры часто создаются анонимными разработчиками или группами, стремящимися к быстрой прибыли через популярные платформы, такие как мобильные приложения или мессенджеры, рассказывает директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич.

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— Такие разработчики могут использовать психологические приемы, чтобы привлечь внимание детей и подростков, делая игру интересной и увлекательной, — говорит собеседник «Известий». — Целью таких игр может быть не только финансовая выгода, но и желание повлиять на молодежную культуру, провоцируя рискованное поведение.

По словам Константина Горбунова, основной риск приложений, о которых рассказали в МВД, заключается в отсутствии того уровня критического мышления у детей и подростков, которое присуще взрослому человеку. Если для взрослого такие игры, да и в целом развлекательные приложения, — это скорее способ скоротать время, то у ребенка грань между виртуальным миром и реальностью весьма тонка и непрочна.

В итоге есть определенный риск, что подросток будет подражать игровому «кумиру», если сюжет похож на реальность. Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина дополняет, что в некоторых случаях подобная активность может привести к плачевному исходу. Кроме того, детей могут шантажировать или заставлять совершать неправомерные действия.

— Подобные игры могут способствовать формированию зависимости, которая может повлиять на психическое здоровье и общее развитие ребенка, а также привести к нездоровому и опасному поведению, — подчеркивает Виктор Гулевич.

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В свою очередь руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин обращает внимание на такой риск, как мотивирование маленьких игроков платить за преимущество в геймплее или за ускорение прогресса. В результате дети могут начать просить у родителей деньги на покупку виртуальных вещей — и тут стоит быть начеку.

Изъяны модерации

В свете проблемы опасных детских приложений, о которых рассказали в МВД, неизбежно встает вопрос, каким образом они проходят модерацию в крупных сторах, таких как Google Play. Cпециалист по информационной безопасности компании F.A.C.C.T. Николай Степанов выделяет две основные причины этого — легальную и человеческую.

— Легальная причина заключается в том, что такие игры могут не нарушать правила магазинов , — объясняет собеседник «Известий». — Но даже если игры и нарушают правила, то может сработать второй фактор: не все программы, которые там публикуют, могут быть оперативно и качественно проверены человеком из-за объема публикуемых в магазинах приложений.

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По словам Константина Горбунова, как правило, на этапе модерации проверяется соответствие игры или приложения формальным требованиям: отсутствию нарушения авторских прав, корректно составленной политике обработки персональных данных, использованию только тех разрешений на доступ к устройству (камера, память, контакты), которые были заранее оговорены разработчиком, а также соответствию возрастной маркировки приложения.

Однако детальные проверки игрового сюжета и внутриигровых материалов обычно реализуются уже постфактум — при поступлении соответствующих жалоб от пользователей, других разработчиков или регуляторов. При этом, как отмечает Ирина Зиновкина, разработчики могут специально замаскировать приложение таким образом, что оно будет первоначально соответствовать правилам.

— Это уловка до тех пор, пока не начнутся жалобы со стороны пользователей, — говорит эксперт. — Кроме того, подобные приложения зачастую распространяются вне официальных магазинов.

Механизмы защиты

Для того чтобы защитить детей от потенциально опасных приложений, специалисты, опрошенные «Известиями», советуют соблюдать ряд правил безопасности. По словам Николая Степанова, у подозрительных программ, как правило, есть несколько характерных признаков. Во-первых, скорее всего, это игра от неизвестных разработчиков, потому что известные не будут рисковать своей репутацией ради таких проектов.

— У разработчиков может быть множество похожих игр с подобной тематикой, или же, наоборот, их аккаунт пуст, что может говорить о недавней блокировке другого аккаунта, — рассказывает специалист. — Сама игра при этом с большой долей вероятности выглядит дешево и просто, поскольку разработчики зачастую делают подобные проекты по типу конвейера, не особо заботясь о качестве.

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В свою очередь Константин Горбунов рекомендует ввести в поиске популярных медиаресурсов и официальных источников название игры, а затем проанализировать первые страницы поисковой выдачи. Если своим сюжетом игра вызвала общественный резонанс, то там найдутся критические статьи в ее адрес, в которых описаны негативные последствия для ребенка.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко призывает сочетать технические и нетехнические меры защиты. К последним относится живой интерес родителей к тому, чем занимается ребенок в Сети — во что он играет, чем интересуется, — а также создание доверительных отношений в семье.

— Например, чтобы понять, подходит ли ребенку та или иная игра, которую он хотел бы скачать или уже скачал, можно поиграть в нее самим, — объясняет специалист. — Если ее содержание покажется вам опасным или неподходящим, вы сможете аргументированно объяснить ребенку, что с ней не так.

По словам Андрея Сиденко, не стоит пренебрегать и техническими мерами защиты детей в интернете, например программами родительского контроля. С их помощью можно не только ограничивать доступ ребенка к контенту, который не подходит ему по возрасту, но и быть в курсе его интересов. Также можно выставить специальные ограничения, которые позволяют блокировать приложения на его устройстве или устанавливать расписание, по которому этими приложениями можно пользоваться, заключает эксперт.