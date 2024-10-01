Спецназ ГРУ поразил живую силу противника на донецком направлении
Спецназ Главного разведывательного управления (ГРУ) уничтожил живую силу украинских боевиков на донецком направлении. Видео боевой работы российских военных 1 октября публикуют «Известия».
Выявление укрытий противника происходило с высоты. После установления целей каждая из них поочередно была поражена с помощью сброса снарядов.
Накануне, 30 сентября, военнослужащие спецназа «Ахмат» показали процесс уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Группа выполняет боевые задачи при помощи 120-миллиметрового миномета из-за его огневой эффективности, а также скорости сборки и наведения. После первого точного попадания противник стал покидать укрытие
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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