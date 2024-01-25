Поразительные средства: как усилят боевую мощь сил спецназа

Спецназ усиливают высокоточными ракетами и мобильными зенитками. Бригады и отдельные роты специального назначения получат мобильные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1» и зенитные комплексы «Гибка». Эти изделия установлены на шасси бронеавтомобилей «Тигр», способны действовать в том числе в глубине обороны противника и эффективно поражать беспилотники. Это позволит спецназу самостоятельно уничтожать особо важные цели и защищаться от атак с воздуха, полагают эксперты.

Против бронированных и воздушных целей

Решение об усилении огневой мощи частей и отдельных подразделений специального назначения была принято по итогам изучения опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ставка сделана на расширении номенклатуры высокоточных средств поражения и увеличение защиты от воздушных угроз. Как отметили собеседники издания, в нынешнем году в подразделения и части специального назначения поступит больше мобильных противотанковых комплексов «Корнет-Д1», а также впервые начнется поставка зенитных комплексов «Гибка-С».

Ранее «Корнет-Д1» уже подставлялся в подразделения спецназа, но небольшими партиями. Он предназначен для поражения танков и другой бронетехники, в том числе оснащенных динамической защитой, а также воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы — 10 километров. Комплекс способен поражать одновременно две разных цели и вести стрельбу в автоматическом режиме.

«Корнет-Д1» разработан в интересах противотанковых подразделений ВДВ. Машина вооружена парой пусковых установок на четыре ракеты каждая, с индивидуальным оптико-электронным модулем наведения с тепловизионным каналом и модулем лазерно-лучевого управления. Для «Корнет-Д1» также разработаны ракеты повышенной дальности. Впервые комплекс представили в 2021 году на День ВДВ.

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с зенитным ракетным комплексом «Гибка-С» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» сочетает в себе лучшие качества самоходных и переносных систем. Он предназначен для контроля воздушной обстановки, прикрытия подразделений во время ведения боевых действий, а также для обороны военных, промышленных и инфраструктурных объектов от ударов крылатых ракет и других средств воздушного нападения . Кроме того, в бронированной машине перевозится отделение стрелков-зенитчиков с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Состоит из боевой машины отделения ПЗРК и машины разведки и управления командира взвода ПЗРК. Боевая машина оснащена пусковой установкой с креплениями для ПЗРК «Игла» или «Верба» и оптико-электронной системой для поиска целей и прицеливания. Эта конструкция обеспечивает круговое наведение по горизонтали и позволяет изменять угол возвышения контейнеров с ракетами. Готовый к применению боекомплект состоит из четырех ракет, еще столько же перевозятся внутри машины. Боевые качества «Гибки-С» зависят от типа используемых ракет.

Новые возможности

В каждом военном округе есть отдельная бригада специального назначения, а в общевойсковых армиях — соответствующие роты. Среди их задач — глубинная разведка, а также уничтожение особо важных объектов противника. В последнем появление мощных огневых средств станет серьезным подспорьем, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Например, с их помощью можно поразить штаб, узел связи или другой важный объект.

— Это, несомненно, увеличивает возможности спецназа в условиях, когда ему приходится сталкиваться с диверсионными группами противника, с техникой, в какой-то степени с вертолетами и самолетами, — пояснил он «Известям». — Помимо пулемета и снайперских винтовок, которые уже были у спецназа, при наличии такого транспорта бойцы смогут решать задачи по борьбе и с танками, и с машинами. «Гибка» — это комплекс, имеющий усовершенствованные ракеты, которые смогут работать и по беспилотникам в том числе. Прикрытие с воздуха очень важно, потому как не всегда удается стрелковым оружием поразить дрон.

Появление на вооружении таких огневых средств – не просто усиление спецназа, а определенная его модернизация, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Речь идет о смене тактики, — уточнил он. — Она заключается в том, что удары наносятся не просто стрелковым оружием, а более мощными средствами. В таком случае идет расширение боевой операции, более жесткое и точечное уничтожение вражеских сил. Сама по себе операция рассматривается не как тихая, как обычно бывает у разведки, а громкая, отвлекающая. Задача — произвести более жесткое нападение с уничтожением довольно значительных сил противника, а в других местах делать тихо свою работу, более точечно.

Подразделения специального назначения выполняют важные задачи в зоне специальной военной операции. Обычно их работа скрыта от посторонних глаз. В октябре военкор «Известий» Даниил Левин показал группу спецназа, обнаружившую схрон с оружием в одном из населенных пунктов под Мариуполем. «Остается один пулеметчик на прикрытии, а основная группа уходит дальше на окраину», — рассказал Левин.

Несколько военных, прикрывая друг друга, зашли в закрытое здание и нашли коробку с бумагами, а также спрятанное оружие.

«Здесь магазины, заряженные трассирующими. Люди готовятся, их кто-то со знанием дела укладывал. Патроны свежие, им месяц или два», — рассказал один из спецназовцев.

Часть найденного отправится на экспертизу, чтобы выяснить, можно ли его использовать, а остальное будет подорвано.

«Количество вооружения достаточно внушительное, там были и иностранные образцы, гранатометы, боеприпасы для подрыва дорог и коммуникаций, выведения из строя военной техники и военнослужащих», — рассказал офицер военной контрразведки с позывным Трофей.

Ранее «Известия» сообщали о принятом в Минобороны решении создать новый вид воинских формирования — отдельные разведывательно-штурмовые бригады. Комплектование новых соединений уже началось. Они должны войти в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов.

Организационно-штатная структура разведывательно-штурмовых бригад не раскрывается. Но известно, что в их составе будут штурмовые отряды, предназначенные для взлома эшелонированной обороны противника, а также разведывательные подразделения, способные вести разведку на тактической глубине. Бригады получат свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также широкую номенклатуру беспилотников. Личный состав штурмовых отрядов будет обучен вести бой в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах, — и по своим навыкам они не будут уступать бойцам спецназа.