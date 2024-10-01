Политолог назвал выдумками слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Предложение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга присоединять Украину к альянсу по частям не предусмотрено документами блока, это лишь «выдумка экс-чиновника». Об этом 1 октября в беседе с «Известиями» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне Столтенберг в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что союзники могут решить принять Украину в НАТО частями. Он также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение ее безопасности.

«На самом деле это красивые слова. Дело в том, что подобные форматы участия в Североатлантическом альянсе не предусмотрены уставными документами этого альянса. Никто под Украину их сейчас менять не будет, это нонсенс. Это может сказать человек безответственный, который уходит в отставку», — прокомментировал Денисов.

При этом, отметил он, с учетом той многомиллиардной помощи, которую страны блока оказали Киеву, Украина уже частично состоит в НАТО, но с невыгодным для нее нюансом — отсутствие в договоренностях ссылок на 5-й пункт Североатлантического договора. В этой части документа как раз и говорится об обязанности членов альянса защищать любого из союзников в случае войны.

«Этого нет, и этого не будет. Досужие выдумки экс-чиновника, который просто уже теперь ни за что не отвечает», — заключил политолог.

Ранее в этот день Столтенберг сложил свои полномочия, его на этом посту сменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. После этого он заявил, что место Украины — в НАТО.

Рютте был главой правительства Нидерландов с 2010 года на протяжении четырех сроков. В 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, политик поддержал введение антироссийских санкций, а после соглашался с необходимостью их сохранения и ужесточения. После февраля 2022 года Рютте призывал ввести личные санкции против российских политических деятелей.

Ранее, 20 сентября, газета The Washington Post указала, что ряд политиков в США и странах Евросоюза призвали пресечь надежды Украины вступить в НАТО. При этом некоторые чиновники и аналитики говорят, что сдерживание России — это ошибочный подход, который увеличивает риск глобального конфликта.

Как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО за счет Украины недопустимой угрозой для безопасности России. Также он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.