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Врач рассказала о вызываемых газировкой заболеваниях

Врач Кашух: чрезмерное питье газировки может привести к диабету, раку и подагре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Среднестатистический россиянин выпивает ежегодно чуть больше 26 л газировки. На фоне Западной Европы или США эта статистика смотрится выигрышно: европейцы и американцы за год употребляют в несколько раз больше таких напитков. Тем не менее даже этот показатель стоило бы уменьшить. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» 3 октября о том, какие болезни провоцирует неумеренное употребление сладких напитков.

«Первый орган, который принимает на себя удар газировки, — зубы. Такие напитки содержат не только сахар, но и кислоту, которая размягчает эмаль зубов, что повышает риск развития кариеса. Особенно сильно газировка влияет на детские молочные зубы, у которых слой эмали гораздо тоньше, чем у постоянных», — сообщила она.

Врач отметила, что регулярное употребление сладкой газировки может привести к повышению веса и развитию сахарного диабета. Одна банка газировки содержит в среднем 35 г сахара — около шести чайных ложек. Это выше суточной нормы потребления сахара, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Сейчас больше 40% населения России имеет лишний вес, почти 20% — страдает ожирением. Нельзя сказать, что газировка — основная причина этого, но, безусловно, сладкие напитки привносят свой вклад в проблему. Результаты некоторых научных исследований указывают на то, что у любителей сладких безалкогольных напитков также повышается риск развития рака поджелудочной железы», — уточнила специалист.

Кашух указала на то, что при производстве многих сладких напитков в качестве подсластителя используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот вид углеводов усваивается только печенью. При избыточном употреблении фруктозы печень перерабатывает ее в жир, он накапливается в органе и может привести к жировой болезни печени, которая в перспективе грозит развитием цирроза. Кроме того, фруктоза способствует повышению уровня мочевой кислоты в крови, что со временем может стать причиной развития подагры.

По словам гастроэнтеролога, чрезмерное употребление глюкозы также ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, избыток сладкого негативно влияет на работу почек и приводит к появлению преждевременных морщин на коже. Ортофосфорная кислота, которая содержится во многих видах газировки, препятствует усвоению кальция, что снижает плотность костей. А углекислый газ негативно отражается на работе желудка, может вызвать изжогу, отрыжку, вздутие, а если у человека есть хронические заболевания ЖКТ — спровоцировать их обострение.

Как подчеркнула Кашух, врачи рекомендуют минимизировать употребление газировки. Четко прописанных нормативов нет, каждый сам решает, какое количество таких напитков будет уместно в его рационе. Стоит помнить, что один стакан газировки содержит примерно 75% рекомендованной дневной дозы сахара. В некоторых случаях от таких напитков следует отказаться полностью.

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Ранее, 1 октября, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen рассказала «Известиям» о том, какие напитки принесут максимальную пользу осенью и почему, а также составила свой топ-4. Среди них она отметила пользу чая с лимоном, фруктовых безалкогольных глинтвейнов и овощных смузи.

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