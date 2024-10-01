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Стало известно, где в РФ самое дешевое техобслуживание авто

Fit Service: ремонт и техобслуживание авто доступнее всего в Нижнем Новгороде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Среди российских городов стоимость ремонта и технического обслуживания автомобилей по итогам девяти месяцев 2024 года оказалась самой низкой в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Красноярске. Об этом говорится в исследовании аналитики сети СТО Fit Service, с которым во вторник, 1 октября, ознакомились «Известия».

Средний чек в этих городах составил 8364 рубля, 8552 рубля и 9112 рублей соответственно. В Москве за ремонт клиенту сервиса придется отдать почти в два раза больше, чем в этих городах, — 16,2 тыс. рублей.

В пятерку городов с самой низкой ценой обслуживания вошли также Екатеринбург (9192 рубля) и Челябинск (9331 рубль). Рейтинг построен на основе анализа более 1,8 млн заказов-нарядов за два года, которые проходили через 300 станций сети.

«Прайсы формируются исходя из региональной специфики, но помимо этого на цены влияет масса факторов: специфика местного автопарка и самих ремонтов, ситуация с кадрами и средние зарплаты, количество самих СТО», — пояснила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Городами с самым маленьким приростом стоимости ремонта с января по август стали Самара (+13%), Красноярск (+15%) и Пермь (+17%). Также в эту пятерку вошли Краснодар (+18%) и Ростов-на-Дону (+19%). Больше всего цена обслуживания выросла в Челябинске (+44%) и в Казани (+41%). Москва делит третье место с Владивостоком (+35%).

В этом году стоимость обслуживания автомобилей выросла во всех регионах, но динамика средних чеков в городах все же разная, отметила Овчинникова.

«Всегда есть региональная специфика как в самом автопарке, так и с точки зрения персонала автосервисов. Например, в промышленном Челябинске чувствуется переток кадров из автобизнеса в другие сферы. В Москве мы отмечаем нехватку самих СТО, рынок столицы далеко от насыщения, а также есть острая конкуренция за квалифицированные кадры. Естественно, приходится поднимать зарплаты», — сказала она.

Владивосток попал в топ-5 по росту чеков, поскольку не поднимал цены в прошлом году и выравнивал прайсы уже в 2024 году, рассказала эксперт.

«Кроме того, импорт автомобилей через Владивосток вырос в 1,5 раза, а многие купленные машины проверяют и обслуживают на месте. Отсюда и такая динамика показателя», — добавила директор Fit Service.

Дифференциальное исчисление: как утильсбор изменит цены на автомобили
Подорожают лишь отдельные позиции авторынка

Ранее в этот день сообщалось, что в сентябре по сравнению с августом текущего года средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей Lada и «УАЗ» выросла на 2,1% и приблизилась к 18 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали такие позиции, как заднее крыло, колесный диск, зеркало заднего вида, лобовое стекло и задний бампер.

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