Запчасти для отечественных автомобилей подорожали за месяц
В сентябре по сравнению с августом текущего года средняя цена на оригинальные запчасти для автомобилей Lada и «УАЗ» выросла на 2,1%. Об этом 1 октября в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей Lada и «УАЗ» от агрегаторов.
Средняя цена запчасти для автомобилей Lada и «УАЗ» приблизилась к 18 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали заднее крыло (+9,4%; до 25,1 тыс. рублей), колесный диск (+4,9%; до 12,5 тыс. рублей), зеркало заднего вида (+4,1%; до 7,7 тыс. рублей), лобовое стекло (+3,6%; до 21,1 тыс. рублей) и задний бампер (+3,4%; до 10,1 тыс. рублей).
Наименьшим подорожанием отметились подушки безопасности (17,3 тыс. рублей), задняя правая дверь (29,6 тыс. рублей), задняя левая дверь (30 тыс. рублей), передняя левая дверь (28,8 тыс. рублей) и передняя правая дверь (28,5 тыс. рублей).
4 сентября сообщалось, что за год средняя цена на оригинальные запчасти для китайских автомобилей выросла на 45%. Так, если в августе 2023 года средняя цена запчастей составляла около 44 тыс. рублей, то спустя год она выросла примерно до 63 тыс. рублей.