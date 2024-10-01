Демон ночи явится в новолуние: болезни и неприятности во время власти Черной Луны

На среду, 2 октября, выпадает новолуние, которое будет сопровождаться кольцевым солнечным затмением. Пройдет оно под знаком Весов и, по утверждениям астрологов, этот знак привнесет в жизнь больше рациональности. Подробнее о новолунии и солнечном затмении, а также об астрологическом прогнозе на 2 октября — в материале «Известий».

Новолуние в октябре 2024-го: когда начнется

Ежемесячно с Земли можно наблюдать, как Луна проходит через несколько фаз. Все они отличаются визуально. Связано это с тем, что видимая сторона Луны каждый день по-разному освещается Солнцем, в зависимости от положения спутника на орбите. В каждом лунном цикле выделяются четыре основных фазы и столько же дополнительных. Один цикл ночного светила занимает примерно 29,5 дня, его принято называть синодическим месяцем или лунацией.

Новолуние. Является первой фазой и одной из основных в лунном цикле. В это время спутник находится между Солнцем и Землей и к нашей планете обращен стороной, находящейся в тени. В такие дни Луну практически невозможно заметить невооруженным глазом.

Первая четверть. В это время Луна освещена наполовину.

Полнолуние. Когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и полностью освещается, для жителей планеты спутник кажется ровным полным кругом. Эта фаза полностью противоположна новолунию, а также является самой яркой и заметной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Последняя четверть. Как и в случае с первой, Луна освещена ровно на половину.

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Каждая из основных фаз длится всего мгновения, но человеку без специальной техники может казаться, что они идут два-три дня. Промежуточные же фазы (растущий серп, растущая Луна, убывающая Луна и убывающий серп) продолжаются в среднем 7,4 дня.

В октябре новолуние наступит второго числа в 21:51 мск, а еще через 50 минут, в 22:41 мск, Луна окажется в апогее — самой удаленной от Земли точке на орбите. На этот раз новолуние пройдет под знаком Весов, что привнесет в жизнь больше рациональности.

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В астрологии новолуние считается одним из самых неблагоприятных периодов лунного цикла. В это время жизненные силы идут на спад, а резервы организма ослабевают. Считается, что в этот день люди могут быть эмоционально неустойчивыми, нервозными и беспокойными. Из-за энергетического спада также высока вероятность вялости, заторможенности и безразличия ко многим вещам, ослабляется память и внимательность. В связи с этим всем лучше не перегружать свой организм в новолуние, иначе он может дать сбой.

Фото: TASS/dpa/Jonas Walzberg

— В новолуние усиливается чувство страха, что в жизни чего-то не хватает, как будто что-то неведомое ускользает, важное упускается, появляется желание кардинальных изменений в жизни, — сказала медиум и астролог Ольга Черемнова.

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Так как новолуние наполнено энергией всего нового, в это время могут возникать проблемы с завершающими этапами проектов, начатых ранее. В это время не рекомендуется вести переговоры в бизнесе или же переезжать. В то же время новолуние символизирует возможность роста и начало чего-то нового. По словам собеседницы «Известий», во время новой Луны стоит составить планы. Их обязательно нужно прописать, а затем начать действовать. Также эксперт напомнила о рекомендации на это время выбросить все ненужные вещи, которые стоят без дела больше года. Таким образом можно впустить в жизнь новое. А вот думать о плохом, сожалеть о прошлом или же грустить по несбывшемуся запрещается, иначе то же самое произойдет и в будущем.

Ольга Черемнова также подготовила для «Известий» астрологический прогноз по знакам зодиака:

Овен. Эксперт отмечает, что новолуние станет лучшим временем, чтобы попросить о повышении зарплаты. Можно начать новое дело или расширять имеющееся, увеличивая доход.

Телец. Людям, родившимся под этим знаком, контроль мешает создать отношения, о которых они мечтают. Эксперт говорит, что, если они не хотят испортить ни с кем отношения, высказывать свое мнение стоит, лишь когда спрашивают.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

Близнецы. У представителей этого знака открывается месяц непредвиденных ситуаций, в которых нужно будет принять решение уже совсем скоро. Если оно будет сделано, всё сложится в их пользу.

Рак. Настало время отдохнуть, остановиться и осмотреться. Эксперт советует Ракам проанализировать, где сейчас они находятся в жизни, а также что в ней происходит.

Лев. Фортуна поворачивается лицом к представителям этого летнего знака. Однако эксперт предостерегает, что не нужно вступать в сомнительные сделки или начинать баловаться азартными играми. Удачу распылять попусту не нужно: наоборот, стоит направить ее во что-то нужное, что хочется получить в будущем.

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Дева. Для Дев это время сотворения. Всё, что будет заложено в новолуние, принесет плоды в будущем. Стоит дарить добро, развиваться, закладывать прочный фундамент на будущее, который принесет свои плоды.

Весы. Для них начинается месяц очищения. В это время будут разрушены старые и отжившие себя отношения или непрочные договоренности. Месяц будет настроен для наблюдений, поэтому стоит позволить Вселенной очистить путь для нового.

Скорпион. Эксперт не советует открывать собственный бизнес и заключать новые сделки. Стоит умерить пыл и посмотреть правде в глаза, а также задуматься, что именно желанно. В этот период не стоит принимать кардинальных решений.

Стрелец. Для этого знака настало время собирать плоды проделанной работы. Стоит проявить себя и говорить о чувствах. Держать их в себе не нужно. Эксперт также советует посмотреть на имеющийся опыт и похвалить себя за все заслуги. Настало время научиться ценить себя и говорить о своих достижениях.

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Козерог. Для представителей этого земного знака пришло время пересмотреть свои отношения не только к себе, но и остальным. Подавленные эмоции могут привести к тому, что нужный знак или возможность проскользнут мимо. «Признайтесь себе, что больше всего забирает силы, начните разбираться с этим, и в жизни появится, то, что решит ваши вопросы», — сказала эксперт.

Водолей. Этот знак находится на пороге важного решения. Эксперт отмечает, что Водолеям может быть очень тяжело отказаться от привычного, даже если это что-то тяжелое или трудное. Им также стоит быть добрее в семейных вопросах, но не забывать оставлять время и на себя.

Рыбы. Представители этого знака не смогут убежать от решения старых вопросов. Настала пора послушать интуицию и следовать зову сердца. Стоит научиться балансировать время, отведенное на отдых и на работу. Сейчас подходящий момент выстроить баланс в этих сферах.

Эксперт также напомнила, что прогноз общий и для составления подробного гороскопа нужно учитывать ряд моментов, связанных с конкретным человеком.

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В предстоящее новолуние также пройдет и кольцевое солнечное затмение, в котором, по словам астролога-прогнозиста Юлии Величко, примут участие также Кету, Меркурий и Черная Луна. В астрологии же она носит название Лилит или Демона ночи.

Ольга Черемнова говорит, что Лилит представляет темную сторону, которая существует у каждого живущего. В ней заключены все пороки, слабости и пристрастия.

— Кто-то ее боится, кто-то прячет, кто-то подавляет, кто-то хочет искоренить. Но только тот, кто осознает ее в себе и принимает, обретает силу, новые знания, ресурсы, возможности и умения для достижения желаемого, — говорит эксперт.

Юлия Величко добавляет, что в этот период эмоции могут быть особенно интенсивными, в связи с чем на первый план могут выйти конфликты и внутренние кризисы.

— Отношения с окружающими будут подвергаться испытанию, в них проявится скрытая, теневая часть — та, которую мы обычно стараемся игнорировать или отрицать. Это могут быть скрытые страхи, подавленные эмоции или внутренние конфликты, которые теперь будут всплывать на поверхность. Наша бессознательная часть, управляемая мощными эмоциями, возьмет верх, и именно эти неуправляемые порывы могут вызывать самые серьезные трудности в общении с близкими людьми и партнерами, — говорит астролог-прогнозист.

Это солнечное затмение, которое завершает двухнедельный коридор затмений, по словам Юлии Величко, будет действовать как зеркало, освещая непроработанные стороны каждого и показывая те аспекты личности, которые человек прячет глубоко внутри.

Фото: TASS/Fredrik Sandberg/Tt

— Поэтому сейчас важно осознанно работать над собой, над своими страхами и установками, которые препятствуют развитию. Это не время для активных внешних действий, наоборот, рекомендуется заняться саморефлексией и самопознанием, — объясняет эксперт.

Также, как говорит Юлия Величко, затмение откроет новый кармический цикл, который продолжится до 2033 года, и каждый столкнется с его влиянием на разных уровнях.

— Затмение затрагивает отношения, где будут проверяться наши умения взаимодействовать с партнерами и сохранять баланс в коммуникациях. Теневые стороны личности, которые раньше не проявлялись, могут выйти на поверхность в моменты конфликтов, — говорит астролог.

Поэтому стоит аккуратно подойти к конфликтам, которые происходят не только в день солнечного затмения, но и за неделю до и после него. Ситуации могут казаться случайными, но, по словам Юлии Величко, они будут частью духовного пути человека.

— Важно не торопиться принимать решения в этот период, не заключать новые сделки и не подписывать важные соглашения. Всё может показаться слишком эмоциональным и непредсказуемым, что создаст риск ошибок. Это не время для быстрых решений и импульсивных поступков, — говорит эксперт.

Она также добавляет, что период между 2 октября и неделей после затмения — время для работы над собой. Стоит начать с анализа своих страхов, которые избегались долгое время, и тех убеждений, что больше не служат личностному росту.

Фото: Getty Images/Cavan Images

Энергия затмения также может оказать сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Особенно оно затронет родившихся с 1 по 6 января (Козерог), с 1 по 6 апреля (Овен), с 1 по 8 июля (Рак) и с 1 по 10 октября (Весы) любого года. Возможны эмоциональные всплески, нервные срывы и психологическое напряжение. Работа с собой в этот момент поможет сохранить баланс и минимизировать возможные негативные последствия.