В Словакии проголосуют за создание группы дружбы с РФ в сентябре
Парламент Словакии осенью проголосует за создание группы дружбы с Россией. Об этом «Известиям» заявил лидер Словацкой национальной партии, вице-спикер Национального собрания Андрей Данко.
«Сейчас нет никаких парламентских групп дружбы, поскольку мы еще по ним не голосовали. Голосование будет осенью в сентябре», — сказал он.
Политик отметил, что Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, будет выступать против появления других групп дружбы, пока не будет сформирована структура по развитию отношений с Россией.
«Словацкая национальная партия не проголосует [за создание других групп], если не будет группы [дружбы] с Российской Федерацией. Мы не хотим никаких других групп, если не будет создана группа с Россией. Это моя принципиальная позиция. Я так сказал в своей коалиции — [Роберту] Фицо и всем остальным», — заявил он.
Словакия приостановила действие группы дружбы с Россией и Белоруссией в 2022 году.
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Славянская связь: в Словакии в сентябре проголосуют за группу дружбы с РФ