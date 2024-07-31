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Славянская связь: в Словакии в сентябре проголосуют за группу дружбы с РФ

Как Братислава постепенно меняет отношение к Москве и почему это происходит
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Фото: Getty Images/ullstein bild
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В парламенте Словакии осенью проголосуют за создание группы дружбы с РФ. При этом Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, будет выступать против появления других групп дружбы, пока не будет сформирована структура по развитию отношений с Россией. Об этом «Известиям» сообщил вице-спикер Национального совета Андрей Данко. Аналитики подчеркивают, что в Словакии существует естественный запрос на восстановление политического диалога с РФ, и на парламентском уровне можно решать множество вопросов. О том, удастся ли Данко добиться успеха и почему Братислава заинтересована в диалоге с Москвой — в материале «Известий».

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Словацкий парламент в сентябре проведет голосование по созданию групп дружбы с отдельными странами. Вице-спикер Национального совета (парламента), лидер Словацкой национальной партии, входящей в правящую коалицию, Андрей Данко сообщил «Известиям», что осенью будет решаться вопрос и о формировании группы дружбы с Россией.

— О создании всех групп нужно голосовать в парламенте. Словацкая национальная партия не проголосует [за создание других групп], если не будет группы [дружбы] с Российской Федерацией. Мы не хотим никаких других групп, если не будет создана группа с Россией. Это моя принципиальная позиция. Я так сказал в своей коалиции — [Роберту] Фицо и всем остальным, — сказал «Известиям» Андрей Данко. — Сейчас нет никаких парламентских групп дружбы, поскольку мы еще по ним не голосовали. Голосование будет осенью, в сентябре.

Для того, чтобы была создана та или иная группа, требуются голоса 76 парламентариев (всего в парламенте 150 мест), уточнил в беседе с «Известиями» словацкий экс-депутат Петр Марчек. Всего у коалиции, куда помимо партии Данко входят «Курс — социальная демократия» (42 места) и «Голос — социальная демократия» (27), 79 мандатов. Но возникает вопрос, удастся ли Данко убедить своих коллег по коалиции голосовать синхронно по этому вопросу.

— Заблокировать создание групп дружбы, например, с США или Германией господину Данко точно не удастся. Сложно представить, что оставшиеся две коалиционные партии пойдут на такой шаг. Но есть вероятность, что они поддержат Данко по вопросу создания групп дружбы с Россией, а также Белоруссией, — заметил он. — Нынешняя власть понимает бессмысленность курса политики, которую проводило прежнее правительство. И чувствует, что запрос в обществе сейчас совсем другой.

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Напомним, что словацкая сторона приостановила действие группы дружбы с Россией и Белоруссией в 2022 году, однако на такой шаг Братислава пошла при предыдущем премьере — с апреля 2021-го по май 2023-го им был Эдуард Хегер. После отставки его на несколько месяцев — до октября — сменил Людовит Одор.

По мнению Петра Марчека, в целом около 70% словаков выступают за налаживание хороших связей с РФ. А подобные группы как раз создаются для развития диалога с важными для Братиславы странами.

— Мы хотим сотрудничать с РФ по разным трекам — это экономика, культура, спорт. Поэтому воссоздание подобной группы нужно, особенно сейчас, когда в силу украинского конфликта у Фицо и правительства в определенном смысле связаны руки западными санкциями. Но на парламентском уровне тоже можно будет решать много вопросов, — добавил он.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы восстановить межпарламентские отношения со Словакией. В пресс-службе «Единой России» сообщили «Известиям», что партия готова к диалогу со словацкими политическими силами.

— В настоящее время контактов по партийной линии нет, но «Единая Россия» открыта к диалогу, — сказали в партии.

Отношения Словакии и России

Словакия вместе с Венгрией сейчас считаются самыми «непослушными» странами Евросоюза и НАТО. И связано это как раз с ситуацией на Украине. Даже в 2022 году словаки, согласно многим опросам, однозначно не вставали на сторону Киева. К примеру, в сентябре 2022-го СМИ со ссылкой на результаты исследования, проведенного Словацкой академией наук и двумя агентствами, писали, что более половины участников опросов поддержали РФ в конфликте на Украине. В июле 2024-го, согласно данным другого исследования, почти 40% словаков хотят, чтобы конфликт завершился временным миром без победы одной из сторон.

Кроме того, ранее большинство граждан республики высказывались против военной помощи Украине. С другой стороны, нельзя забывать, что в той же Словакии была запущена частная инициатива, которая объединила людей, несогласных с политикой Роберта Фицо по украинскому направлению. Они собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Киева.

Так или иначе, после очередного прихода Роберта Фицо к власти (он уже был премьером дважды) политика Братиславы значительно изменилась. Ведь до него Словакия старалась не отставать от своих партнеров по НАТО в поддержке Киева. В общей сложности Братислава оказала помощь на сумму более €650 млн. В частности, страна отправила эскадрилью выведенных из состава ВВС страны истребителей МиГ-29, комплекс ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana-2.

Сейчас же Словакия не предоставляет военную помощь Украине. Более того, новые власти назвали незаконной передачу ей истребителей МиГ-29. «Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — подчеркнул ранее Роберт Фицо. Но при этом его правительство не стало запрещать покупку Киевом оружия у бизнеса Словакии.

Кроме того, страна в настоящий момент не поддерживает членство Украины в НАТО. Фицо неоднократно говорил, что заинтересован в налаживании отношений с Москвой. При этом Братислава предпринимает аккуратные шаги в сторону нормализации диалога. Так, республика возобновила кооперацию с РФ в сфере культуры. В начале этого года был отменен запрет, который в 2022-м ввело предыдущее правительство. Кроме того, Словакия была одной из стран, направивших своего посла на инаугурацию Владимира Путина.

— Фицо еще на заре политической деятельности говорил о налаживании отношений с Россией. В первую очередь ради экономики. Россия для Словакии — главный поставщик энергоносителей и крупнейший рынок сбыта для ее лекарств, станков, одежды, обуви и пива. Хотя есть и политика. Словакия хочет играть роль моста между Россией и ЕС, используя свое славянство. И на этом упрочить свое положение в Европе, — пояснил «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

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По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Михаила Ведерникова, Словакией при выстраивании отношений с РФ движет чистый прагматизм.

— Он диктуется особенностью словацкой экономики и важностью для нее энергоресурсов из России, которые были одной из основ успеха страны в предшествующие два десятилетия. Словакия себя воспринимает как неотъемлемая часть евроатлантического блока, наиболее красноречиво о ее желании соответствовать еэсовским требованиям стало то, что она максимально быстро приняла решение о введении в оборот евро. Что, кстати, было сделано при Фицо, — говорит «Известиям» эксперт.

При этом Киев сейчас создает препятствия для энергетического сотрудничества Словакии и РФ, что в дальнейшем может поспособствовать охлаждению отношений Братиславы с Украиной. Последняя недавно ввела запрет на транзит нефти «Лукойла» через свою территорию. Венгрия и Словакия получают от этой компании из России около 2 млн тонн сырья в год.

— Словацко-украинский конфликт стал необдуманной попыткой украинских властей нанести урон своему союзнику, который имеет альтернативную позицию в отношении Москвы, — подчеркнул Михаил Ведерников.

Но, по его мнению, не стоит считать, что между Словакией и Украиной сейчас выстроились сложные или вовсе недружественные отношения. Братислава, к примеру, продолжает поддерживать идею вступления Украины в ЕС, заметил он.

Стоит добавить, что у Евросоюза и крупных западных стран есть возможности надавить на более слабых партнеров в попытке если не изменить полностью, то, по крайней мере, скорректировать вектор внешней политики отдельных государств. А ранее в Европарламенте уже предупреждали, что Словакию могут лишить доступа к фондам ЕС за «неолиберальный путь». Поэтому то, насколько Братислава продолжит двигаться в сторону нормализации диалога с Москвой, во многом будет зависеть и от ее готовности сопротивляться внешним силам.

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