В Горловке в результате атаки украинского БПЛА погиб мужчина
В городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на трамвай погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Об этом 30 июля сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на трамвайный вагон по бульвару Димитрова погиб вагоновожатый ― мужчина 1999 г.р., ранены пассажиры — женщины 1957 и 1973 г.р. В маршрутном автобусе №101, проходящем в этот момент рядом с трамваем, пострадала девочка-подросток 2007 г.р.», ― написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием ствольной артиллерии кассетного типа в Никитовском районе города ранения получила женщина 1961 года рождения, добавил глава ДНР. Пушилин отметил, что пострадавшие получили помощь медиков.
Также в Никитовском районе ущерб был нанесен жилому дому и линии электропередачи, в то время как в Центрально-Городском районе были повреждены трамвай и маршрутный автобус.
«Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», ― написал Пушилин.
Накануне глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трамвай в центре Горловки была ранена вагоновожатая 1972 года рождения.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.