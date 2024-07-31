Реклама
Прямой эфир
Общество
Дома у экс-министра обороны Булгакова нашли его парадные портреты
Экономика
В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров
Мир
Алжир решил отозвать посла из Франции из-за поддержки плана по Западной Сахаре
Мир
В Ливане заявили о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля
Общество
Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд
Общество
Финского наемника ВСУ заочно приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
Мир
В посольство РФ не поступало данных о пострадавших при атаке на Бейрут россиянах
Мир
СМИ сообщили об утрате веры в прорыв ВСУ у военных НАТО и дипломатов ЕС
Происшествия
Торговый центр в Симферополе горит на площади 500 кв. м
Мир
Сийярто назвал лживой критику ЕС из-за упрощенного въезда для россиян
Мир
Минимум 68 человек пострадали в результате удара Израиля по Ливану
Мир
Глава МО Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране при поддержке США
Мир
Киев заявил о готовности решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
Происшествия
В Карелии начались восстановительные работы после прорыва временной перемычки
Происшествия
Смерч повредил самолеты и хозпостройки в аэропорту Нижнекамска
Мир
Захарова назвала давно известным факт сотрудничества Киева с террористами
Мир
Два человека погибли при крушении вертолета в Ирландии
Общество
Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации
Сюжет:

В Горловке в результате атаки украинского БПЛА погиб мужчина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на трамвай погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Об этом 30 июля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на трамвайный вагон по бульвару Димитрова погиб вагоновожатый ― мужчина 1999 г.р., ранены пассажиры — женщины 1957 и 1973 г.р. В маршрутном автобусе №101, проходящем в этот момент рядом с трамваем, пострадала девочка-подросток 2007 г.р.», ― написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием ствольной артиллерии кассетного типа в Никитовском районе города ранения получила женщина 1961 года рождения, добавил глава ДНР. Пушилин отметил, что пострадавшие получили помощь медиков.

Также в Никитовском районе ущерб был нанесен жилому дому и линии электропередачи, в то время как в Центрально-Городском районе были повреждены трамвай и маршрутный автобус.

«Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», ― написал Пушилин.

Время вспомнить: «Известия» почтят память детей — жертв войны в Донбассе
Вдохновителем акции #101/330 стал погибший в СВО военкор Семен Еремин

Накануне глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трамвай в центре Горловки была ранена вагоновожатая 1972 года рождения.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024