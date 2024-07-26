Время вспомнить: «Известия» почтят память детей — жертв войны в Донбассе

В России 27 июля пройдет День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эту дату учредили власти Донецкой Народной Республики в 2022 году. А вдохновителем ее стал военкор «Известий» Семен Еремин, который погиб весной этого года при атаке дронов. В 2016 году он провел акцию #101 — назвал ее так по количеству детей, которые на тот момент стали жертвами противостояния в Донбассе. С тех пор погибших ребят стало больше в три раза — 330. 27 июля МИЦ «Известия» запускает акцию #101/330. Мы публикуем несколько трагических историй, а телеканал «Известия» в субботу — в момент гибели каждого ребенка — покажет ролик, рассказывающий историю его жизни и гибели.

Мурал в аэропорту

В 2016 году военкор «Известий» Семен Еремин предложил создать мурал с профилем его дочери и хэштегом #101 на территории Донецкого аэропорта. Число 101 символизировало количество погибших на тот момент детей.

В тот год аэропорт находился в зоне досягаемости украинской артиллерии, и для выполнения задачи военкор отправился туда со стрингером и художником из числа ополченцев. Подготовка заняла два дня, а на выполнение работы ушло несколько часов. Группа попала под обстрел, но свою задачу выполнила.

Спустя восемь лет, 19 апреля 2024 года, Семен Еремин погиб при атаке дронов, снимая репортаж в зоне СВО, ему было 42 года. Мурал с портретом его дочери в аэропорту до сих пор цел.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Возможно, когда разрушенный аэропорт будут реконструировать, мурал не оставят, — рассказал изданию военный корреспондент Станислав Обищенко. — Но есть его небольшая копия, она находится на стене нового терминала. Я думаю, ее оставят. Потому что каждый человек, который приезжает в Донбасс, видит этот мурал. И его придумал Семен.

Конфликт на Украине начался в 2014 году, с тех пор он унес жизни сотен детей. В 2022 году глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе.

С момента акции Семена Еремина число погибших от ударов ВСУ детей возросло до 330. В этом году, 27 июля, «Известия» продолжат его дело и проведут акцию #101/330, которая расскажет истории детей, жизнь который трагически прервалась. «Известия» покажут видеоролик о нескольких детях, и история каждого из них будет транслироваться ровно в то время, когда ребенок попал под обстрел. На сайте Пятого канала и в соцсетях «Известий» будут выходить материалы о них. Кроме того, наши соцсети в этот день предложат своим подписчикам поменять аватар — с помощью специально разработанной рамки.

Горловская Мадонна. 13:00

Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира каждый день гуляли в сквере Горловки в ДНР. В день трагедии, 27 июля 2014 года , девушка, как обычно, вышла на улицу с коляской. Когда начался обстрел, люди побежали в разные стороны — они еще не знали, как правильно вести себя во время ударов.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Кристина схватила Киру на руки и пыталась найти укрытие, но рядом с молодой мамой разорвался украинский снаряд. Девушка не понимала, что ее серьезно ранило, и только повторяла: «Кира, Кирочка моя…» Кристина пыталась защитить самое дорогое, что у нее было, — свою дочь.

Бабушка Киры очень ждала, когда же вернется с прогулки ее внучка. Кристина всегда рассказывала о новых успехах маленькой дочки — ребенок учился ходить, и каждый шаг был счастьем для родных. Молодую маму найдут лежащей на траве с Кирой на руках. История гибели девушки и ее дочери облетела весь мир, а позже Кристину Жук назовут Горловской Мадонной.

Кровавое воскресенье. 13:15

8 июня 2014 года начался артобстрел Славянска в ДНР. ВСУ ударили по мирному городу в православный праздник Троицы. Под огонь попали спальные районы с детскими садами и школами.

— Травмы разного характера — в живот, в голову, в конечности. Есть мертвые, травмы, несовместимые с жизнью. Тут сейчас мясорубка просто, — рассказал в тот день журналистам врач местной больницы.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Во время обстрела в старом купеческом доме пряталась шестилетняя Полина, несколько осколков попали в девочку. Раненого ребенка увидел один из ополченцев, вынес из здания и передал оказавшемуся рядом врачу. Медик с девочкой на руках бежал до больницы, но не успел: сердце ребенка остановилось. Полина стала первой жертвой украинских боевиков среди детей Донбасса.

Дом в Донецке. 15:30

Десятилетняя Ника играла со своими друзьями рядом с домом в Донецке 5 июля 2022 года. Тишину летнего дня прервали свист снаряда и взрыв. Взрослые сразу же бросились спасать школьников и успели укрыть в доме одного из детей, а Ника осталась на улице, где ее настигли осколки снаряда — он разорвался в 30 м от нее. Девочка получила тяжелейшие ранения и скончалась на месте. Тело Ники накрыли простыней, а рядом на коленях стояли родные.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Девочка была единственным ребенком в семье. В юном возрасте она смогла побороть тяжелое заболевание. Родители были счастливы, что врачи смогли ее вылечить. Ника хорошо рисовала, занималась танцами, ездила на конкурсы и очень любила животных.

Мечтал стать футболистом. 17:00

14-летний Даня из Донецка выступал за школьную команду и мечтал стать профессиональным игроком. Он буквально болел футболом и всё свободное время проводил на поле.

5 ноября 2014 года жизнь Дани оборвалась. В тот день он вместе с друзьями, как всегда, отправился играть в футбол. Но вечером ВСУ открыли по городу огонь. Несколько снарядов упали на поле в самый разгар матча.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

— Говорила ему, говорила! Внучек, бомбят, не ходи никуда, — рассказала «Известиям» бабушка Даниила.

Даня Кузнецов и его друг Андрей погибли на месте. Андрей был выпускником школы №63, во дворе которой и находилось футбольное поле. Он работал сварщиком, мечтал переехать в Москву, но постоянно откладывал. Всего в день трагедии на школьном стадионе находились девять ребят. Четыре подростка получили тяжелые осколочные ранения.

Детская площадка. 17:40

Вечером 6 июля 2022 года ВСУ выпустили кассетный боеприпас из реактивной системы «Ураган» по детской площадке в Макеевке в ДНР. В это время семилетний Влад ждал во дворе свою подругу-одногодку Машу — они собирались вместе поиграть.

Кассетный боеприпас разбросал заряды по всему спальному району. Влад погиб сразу, а Маша успела добежать до подъезда, но там ее настигли осколки. Девочку успели довезти до больницы, но спасти не смогли.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Еще одной жертвой террора в тот день стал 16-летний Дима. Он учился в 11-м классе лицея, занимался танцами, увлекался игрой на гитаре. Дима собирался поступить в университет и работать в IT-сфере. Но его мечтам не суждено было сбыться. В него попали осколки снаряда. Скорая приехала, когда Дима еще был жив. Подросток умер по дороге в больницу.

В семье остались только двое. 20:00

Сразу два десятка снарядов украинские боевики выпустили по поселку Голубовка в ДНР 20 июня 2014 года. При обстреле четырехлетний Арсений получил тяжелейшие осколочные ранения. Врачи безуспешно пытались его спасти на протяжении пяти часов.

В момент атаки Арсений играл во дворе своего дома. Когда начались взрывы, мама мальчика бросилась к нему, но не успела забрать сына в укрытие. Из-за практически прямого попадания девушка погибла на месте. Всё происходило на глазах бабушки Арсения.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

— Дочка говорит: «Мама, стреляют»! Я говорю: «Давай в погреб». Они втроем, она только малого взяла, повернулась, и всё. И снаряд влетел, и всё, и не стало дочки, — рассказала «Известиям» женщина сразу после трагедии.