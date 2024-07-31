Маршрут нестроен: на национальном турпортале нашли ошибки

Национальный туристический портал, на который потратили почти 570 млн рублей, так и не заработал полноценно , рассказали «Известиям» в Народном фронте. Сервис начали разрабатывать почти 10 лет назад, но по данным общественного движения, на сайте есть ошибки, отсутствуют полноценный функционал бронирования и некоторые актуальные туристические направления. В Минэкономразвития отметили, что проект постоянно дорабатывается, а конструктивные предложения, которые помогут усовершенствовать ресурс, лишь приветствуются. Эксперты полагают, что создавать подобные масштабные продукты крайне сложно, и констатировали, что коммерческие ресурсы более гибки и адаптированы к запросам потребителей.

Сервисные ошибки

Ярославская область на национальном туристическом портале отнесена к разделу «Поволжье», хотя традиционно к этому региону не причисляется. В разделе «Центр» оказалась Мордовия, которая географически входит именно в Приволжский федеральный округ. А всего этот раздел на портале включает в себя 11 регионов, хотя официально в ЦФО входят 18.

Это только часть претензий, которые выдвинул Народный фронт в своем мониторинге работы национального туристического портала. Его создавали Минэкономразвития и АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Народный фронт в рамках мониторинга эффективности расходования средств на государственные информационные системы давно обращает внимание, что есть примеры порталов, которые создаются при высоких расходах бюджета, а в дальнейшем не развиваются, а иногда и вовсе закрываются через несколько лет простоя, — рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

На портале Russia.travel должна быть представлена единая электронная база объектов российской туристской инфраструктуры, маршрутов и событий, услуг и сервисов. Согласно его концепции, вся информация должна быть доступна и для иностранных туристов, так как портал должен продвигаться не только в России, но и за рубежом.

Согласно подсчетам Народного фронта, на этот ресурс из федерального бюджета с 2015 года было потрачено 569,3 млн рублей. Последняя закупка в 2023 году была направлена на оказание услуг по сопровождению этого сервиса, следует из данных «Бюро расследований Народного фронта».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В числе недочетов портала общественники назвали и отсутствие подробной информации о популярных среди туристов маршрутах в некоторых регионах — например, Санкт-Петербурга, Алтая, Краснодарского края и тихоокеанского побережья Дальнего Востока.

Кроме того, говорится в исследовании общественного движения, есть проблемы и с продвижением портала. Народный фронт провел опрос среди 1,6 тыс. автотуристов — и лишь трое из них находили себе ночлег в дороге через национальный туристический портал.

Впрочем, к функционалу бронирования у общественников тоже есть вопросы. Так, сейчас при попытке бронирования отеля или гостиницы происходит автоматический переход на сайт проекта RUSSPASS. За него отвечает АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

«При попытке найти отель в Суздале на портале указаны только пять средств размещения с прямыми ссылками на представляющие их сайты в сети Интернет, в то время как сторонние туристские агрегаторы информации выдают более 50 вариантов средств размещения , а при попытке найти на портале отель в Элисте нет ни одного предложения при фактическом их существовании», — говорится в результатах мониторинга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ресурс спустя почти 10 лет своего существования работает только на русском языке. При этом, как указали в Народном фронте, в 2023 году почти 30% туристов были гражданами Китая.

— Было бы правильно реализовать функционал портала на китайском языке, — считают там. — Также возможно ввести турецкий (7%), арабский (6,3%) и персидский (4,4%) языки. Для туристов из Индии (2,2% визитов) целесообразно ввести английский язык или хинди.

Ольга Позднякова отметила, что портал всё еще недостаточно популярен среди туристов, несмотря на вложенные в него средства.

— Учитывая, что портал работает только на русском языке и его основная аудитория в России, а также расходы на него свыше полумиллиарда рублей за девять лет функционирования, такой результат видится достаточно низким, — сказала она. — Хотелось бы видеть развитие национального туристического портала, учитывая уже состоявшиеся расходы, реализацию ранее заявленных функций. При текущем резком росте внутреннего и въездного туризма у портала большой потенциал.

Национальные направления

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что результаты мониторинга ведомство не получало. Вместе с тем там отметили, что приветствуют конструктивные предложения, которые помогут усовершенствовать работу портала, и предложили направить все предложения и замечания на официальную почту ведомства или связаться с министерством по каналам оперативной связи.

— Проект, как любой пользовательский современный сервис, постоянно развивается и дорабатывается, — подчеркнули в министерстве. — За контентное наполнение и редакционную политику национального туристического портала с 2023 года отвечает АНО «Национальные приоритеты», а техническую поддержку и функционал обеспечивает московский цифровой сервис RUSSPASS.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сервисе RUSSPASS «Известиям» рассказали, что пользователи этого ресурса могут спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, столик в ресторане, ознакомиться с достопримечательностями городов России и составить свой персональный туристический маршрут.

— Сервис постоянно растет и развивается, становится удобнее для пользователей. Не так давно у нас было масштабное обновление. Уже сейчас на RUSSPASS много уникального контента, который сильно отличает нас от остальных сервисов, — подчеркнули в компании.

В АНО «Национальные приоритеты» в ответ на запрос «Известий» сообщили, что на нацтурпортале опубликовано более 200 идей для путешествий по России, в том числе 84 сценария для поездок выходного дня, 49 автомобильных маршрутов, 45 национальных туристических маршрутов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Ежедневно на нацтурпортале обновляются новости и фотобанк, которым бесплатно могут пользоваться все желающие, — сообщили в АНО. — Регулярно появляются новые маршруты и локации в разных регионах. Кроме того, в зависимости от туристического сезона на портале публикуются событийные подборки, а также подборки средств размещения, гастрономических точек притяжения.

В АНО «Национальные приоритеты» добавили, что туристический потенциал страны представлен в виде 11 основных географических направлений.

Перекос рынка

Чтобы понять, почему портал не работает в полную силу, необходимо разобраться, на какие конкретно цели выделялись денежные средства, рассказал «Известиям» руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. Вполне возможно, что речь шла лишь о его создании и развитии.

— И он создан, — отметил эксперт. — Скорее всего, в руководящем указании не было прописано, что должен быть определенный оборот, например, проданных услуг с помощью этого портала. Таким образом за счет коммерческого оборота и комиссии можно было бы вернуть государственную инвестицию. Но, вероятно, деньги были просто выделены на разработку.

Сейчас в России, по словам Романа Еремяна, есть множество коммерческих сервисов и агрегаторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Но если у них появится конкурент в виде государственного туристического портала с почти неограниченными ресурсами, возникнет сильный перекос на рынке, и это исказит конкуренцию, — подчеркнул он. — Такая ситуация будет сильно демотивировать остальных участников конкурентной борьбы к какому-то осмысленному развитию.

Коммерческие порталы работают совсем по иным принципам, нежели созданные на бюджетные средства, обратил внимание вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— В коммерческих проектах вращаются реальные деньги. Все крупные системы бронирования работают совсем по другим алгоритмам, где огромные базы данных, а в этом случае портал сделали, потому что была такая задача, — заявил он «Известиям». — Но никогда сверху не сделают лучше, чем коммерческие проекты бронирования. У коммерческих проектов это всё будет намного актуальнее, полнее, реалистичнее и, самое главное, действеннее.

Распространенная причина неработоспособности подобных сервисов — недостаточная популярность у аудитории, отметил директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Этот показатель складывается из некачественной рекламы, отсутствия узнавания бренда, неправильной целевой аудитории, — рассказал он «Известиям». — Второй популярной проблемой может быть неудобство сервиса, куда войдут недостатки пользовательского интерфейса, запутанность меню, некачественный дизайн, нехватка информации. Наконец, частой проблемой является неспособность государственного софта быть конкурентоспособным по отношению к рыночным аналогам.

Эти факторы, по словам эксперта, могут усугубляться и сложностью в реализации таких проектов — портал должен обрабатывать в реальном времени сотни разнообразных источников, иметь множество интеграций, а также обеспечивать качественную поддержку пользователей и соблюдать их юридические права.