Дело мести: как киллер сдал следствию сына судьи и прокурора

Московский областной суд 31 июля огласит приговор Николаю Кондрату по обвинению в организации убийства своего водителя и подготовке убийства еще трех человек. Подсудимый — сын бывшего заместителя генпрокурора России Ивана Кондрата и бывшей судьи московского арбитража Елены Кондрат , осужденной на девять лет колонии. По версии обвинения, Николай Кондрат планировал избавиться от конкурента по бизнесу своей знакомой и завладеть средствами еще одного предпринимателя. Также мужчина якобы собирался отомстить судье, давшей показания по делу его матери. Как выяснили «Известия», показания на обвиняемого дал киллер Никита Мацнев — его задержали как исполнителя убийства водителя, после чего нашли переписку с заказчиком. Подробности дела — в материале «Известий».

Убийство из-за компромата

Московский областной суд 31 июля огласит приговор Николаю Кондрату — сыну бывшего заместителя генерального прокурора РФ Ивана Кондрата и экс-судьи Елены Кондрат. Его обвиняют сразу по четырем эпизодам особо тяжких преступлений.

Следствие вышло на Николая Кондрата после того, как на него указал его возможный сообщник — киллер Никита Мацнев, рассказали «Известиям» в СК Московской области. Он был осужден в 2021 году на 8,5 года за заказное убийство Кирилла Игитханяна в подмосковных Луховицах в октябре 2020 года. Жертва преступления работал водителем у Николая Кондрата.

— Мацнева задержали как исполнителя этого убийства, после чего он во всем признался, заключил со следствием досудебное соглашение, — пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК по взаимодействию со СМИ по Московской области Ольга Врадий. — Чтобы заключить такое соглашение, по закону подозреваемый должен рассказать следствию о другом преступлении. Мацнев дал показания на Кондрата и в подробностях рассказал об организации последним еще трех незавершенных убийств.

Никита Мацнев (слева) на допросе в СК РФ Фото: пресс-служба СК РФ

В ходе следствия показания Мацнева нашли свое подтверждение в переписке, найденной у Кондрата, изъятом оборудовании для слежки и показаниях потерпевших, уточнила Ольга Врадий.

Мотивом убийства Кирилла Игитханяна, по версии следствия, стало то, что он невольно попал в поле зрения правоохранительных органов. По словам Ольги Врадий, произошло это из-за рейда ГИБДД, во время которого сотрудники правоохранительных органов остановили на Кутузовском проспекте машину, в которой находились Николай Кондрат и его водитель.

— Игитханян показал инспекторам ксиву, и у тех закрались сомнения в ее подлинности, — рассказала сотрудник СК. — В итоге машину обыскали, а водителя доставили в ОВД.

Но одним визитом не обошлось — подозрительного мужчину стали и дальше выдергивать в полицейский участок.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Игитханян неоднократно выполнял различные темные поручения Кондрата, был в курсе многих его дел и дел его семьи, — сказала Ольга Врадий. — Его походы в полицию Кондрату не понравились. Он боялся, что на Игитханяна могут надавить и он наговорит лишнего. Чтобы избавиться от этого риска, Кондрат решил устранить водителя. Он пригласил его в Луховицы, где он якобы снял ему дом, в котором предложил отсидеться. Сам в это время обещал уладить вопросы с полицией. По словам Мацнева, когда Игитханян приехал в Луховицы, его убили и скинули в карьер.

Расследовать преступление следователям было непросто, рассказала Ольга Врадий. Вещественные доказательства преступники почти полностью уничтожили: орудие убийства (нож) выбросили в водоем, личные вещи и документы жертвы сожгли, а автомобиль отогнали в Рязань. В итоге первое время следователи не могли даже установить личность погибшего. Показания Мацнева помогли восстановить всю цепочку событий.

В отличие от Мацнева остальные задержанные по тому же делу фигуранты не только молчали, но и оказывали следствию противодействие. Кроме того, в ход расследования постоянно вмешивался административный ресурс.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В деле об убийстве Игитханяна есть еще один фигурант — это знакомый Мацнева Григорий Воскресенский. Ему предъявили обвинение в пособничестве убийству и уничтожении имущества. По данным следствия, сообщник довез Мацнева до места преступления, а потом помог избавиться от улик.

Но в ходе прений сторон во время суда защита Кондрата настаивала на том, что роль их подзащитного как организатора преступления «искусственно притянута».

— Согласно обвинению, Мацнев привлек Воскресенского к совершению преступления и устроил с Игитханяном обоюдную драку, сам получив повреждения, — заявил на процессе адвокат Дмитрий Трубин. — По мнению гособвинителя, он причинил Игитханяну не менее 17 повреждений, вместо того чтобы убить его по найму. С его же слов, он нанес Игитханяну ранения ножом, защищаясь, а затем угнал его автомобиль «Инфинити».

Фото: пресс-служба СК РФ Предполагаемое орудие убийства — нож, который нашли в одном из водоемов

Адвокат указал суду на то, что Мацнев неоднократно менял показания относительно заказчика преступления и мотивов Кондрата, приведя в качестве доказательства его слова от 2020 года.

Кроме того, защитник отметил, что орудие убийства — нож, который нашли в одном из водоемов, имеет одностороннюю заточку. В то же время, согласно экспертизе, ранения нанесены клинком с двусторонней заточкой.

С орудием убийства связана еще одна нестыковка в деле. По словам адвоката, Мацнев изначально давал противоречивые показания о том, как к нему попал нож. Кроме того, на допросах он описывал разные орудия убийства — изначально он говорил о кухонном ноже, затем об охотничьем, а потом и вовсе об армейском штыке-ноже.

Приготовления к убийствам

Помимо устранения Игитханяна, Кондрату вменяют еще три приготовления к убийствам. Так, в 2020 году он планировал покушение на конкурента по бизнесу своей знакомой.

По данным следствия, разногласия возникли из-за конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов. Кондрат и Мацнев вели слежку за жертвой, используя маячки и специальное программное обеспечение.

Еще одной жертвой Кондрата должен был стать бизнесмен, который владел недвижимостью в Москве стоимостью более 178 млн рублей. Чтобы завладеть ею, злоумышленники были намерены устранить предпринимателя.

Бывший судья арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, обвиняемая во взяточничестве, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. 27 июля 2023 года Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Четвертый эпизод дела связан с матерью обвиняемого — бывшей судьей Еленой Кондрат. В 2023 году ее приговорили к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве. Следователи полагают, что Кондрат пытался отомстить судье арбитражного суда Елене Махалкиной за то, что та дала показания и участвовала в оперативно-разыскных мероприятиях по делу его матери. Для этого Кондрат и Мацнев с помощью GPS-трекера следили за передвижениями женщины и намеревались ее убить.

Защита Кондрата усомнилась и в этих доводах следствия. Так, по словам адвоката Дмитрия Трубина, устройство слежения установили на автомобиль Елены Махалкиной задолго до того, как Кондрату стало известно о том, что она дала показания на его мать. Юрист предположил, что маячок могли использовать сотрудники ФСБ в рамках дела Елены Кондрат.

Адвокат настаивал, что при расследовании дела допускалась масса нарушений, в том числе при представлении суду доказательств по делу. Дмитрий Трубин просил суд оправдать своего подзащитного по всем пунктам обвинения.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

В ходе прений сторон прокурор запросил для Кондрата 20 лет колонии строгого режима, а пособнику убийства водителя Григорию Воскресенскому — 11 лет лишения свободы.

Дело киллера Мацнева слушалось в отдельном производстве, так как он дал показания, изобличающие фигурантов дела, и заключил сделку со следствием. Но в заключении он пробыл недолго — по информации адвоката Дмитрия Трубина, Мацнев в 2022 году заключил контракт с ЧВК и отправился на СВО.

Как выходят на заказчиков

Зачастую в делах о приготовлении к убийству по найму заказчик становится известен из-за того, что исполнитель не может справиться с заданием и обращается в правоохранительные органы с явкой с повинной. Об этом «Известиям» рассказал адвокат МКА «Закон и право» Александр Бурчук.

— Потом следует инсценировка для получения доказательств в виде оперативного эксперимента при передаче денег за якобы совершенное убийство, — сказал он. — Доказательствами могут стать сделанные в рамках оперативно-разыскных мероприятий записи телефонных либо устных переговоров заказчика и действующего под контролем оперативного подразделения исполнителя. Также к материалам дела приобщаются выданные фотографии потенциальной жертвы, расписания рабочего времени.

Адвокат отметил, что сложность расследования таких преступлений заключается в мерах конспирации злоумышленников.

— Когда человек решается на убийство, он продумывает, казалось бы, все мелочи для совершения «идеального преступления», — рассказал он.

В качестве примера Александр Бурчук привел дело девушки, которая перед убийством подруги из ревности (та увела у нее молодого человека) окончила юрфак, изучив судебную практику раскрытия убийств.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Девушка скрывала следы преступления буквально по учебнику криминалистики. Но опытные следователи и криминалисты оказались умнее и нашли следы, преступление было раскрыто, — рассказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что благодаря новым технологиям расследования по цифровым следам можно «отмотать» последние дни и даже годы жертвы, что существенно упрощает задачу раскрытия преступления.

Запрошенный Кондрату срок укладывается в общую практику по подобным делам , рассказал «Известиям» экс-следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— Речь идет об одной организации убийства, за которое можно получить и 10, и 12 лет, а также о трех покушениях, — сказал он.