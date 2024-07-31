Сложные сигналы: зачем Запад подталкивает Украину к переговорам

На Западе всё чаще говорят о необходимости переговоров между Россией и Украиной, однако это не означает реальную готовность ЕС и США к мирному процессу , говорят «Известиям» эксперты. В интервью Le Monde президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев якобы находится в более сильной позиции, чтобы дать старт диалогу с Москвой , хотя ситуация на поле боя складывается отнюдь не в пользу ВСУ. Не подает явных признаков желания начать содержательный разговор о будущей конфигурации отношений с РФ и Украины и Киев. Чего добивается Запад и насколько возможен старт мирного процесса в ближайшее время — в материале «Известий» .

Кто и зачем говорит о мире на Украине

Западные политики постепенно внедряют в общественное сознание мысль о возможности старта переговоров между Киевом и Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Помимо уже традиционных адвокатов скорейшего начала мирного процесса — премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана — в интервью французской газете Le Monde такую возможность допустил президент Финляндии Александр Стубб, которого можно отнести к так называемой партии войны в Европе. Причем он предполагает, что диалог можно начать без вывода российских войск на границы 1991 года — ранее основного требования со стороны Киева .

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann

«Мы приближаемся у тому моменту, когда должны начаться переговоры. <…> Украина и [Владимир] Зеленский находятся в гораздо более сильном положении, чем два месяца назад », — утверждает он, добавляя, что подобные переговоры не будут означать, что Киев пойдет на уступки.

Свои слова о «более сильном положении» он подкрепляет тем, что западная помощь снова направляется Украине беспрерывным потоком в отличие от ситуации весной, когда США не могли согласовать пакет для ВСУ.

Причем что именно имеет в виду Стубб, не очень понятно, поскольку только за июль ВС РФ освободили более десяти населенных пунктов и в целом продолжают владеть инициативой в зоне спецоперации , указывают военные аналитики. ВСУ же страдают от нехватки личного состава и явных проблем с мобилизацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Так или иначе на Западе меняется политический ландшафт , вылившийся в рост популярности правых партий во время выборов в Европарламент. Даже канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден признать, что далеко не все немцы поддерживают продолжение материальной и военно-технической поддержки Украины.

— Действительно, есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Это отражается в том числе на результатах выборов . Но тут, с моей точки зрения, альтернатива не может состоять в том, чтобы мы сейчас это изменили, — говорил он в конце июня.

Конечно, здесь важен и другой контекст: в текущей конфигурации ключевым игроком в вопросах продолжения финансирования конфликта со стороны Запада выступают США, политическая ситуация в которых в будущем пока не определена . Чехарда с лидерством внутри Демократической партии и возможный приход к власти Дональда Трампа заставляют опасаться смены внешнеполитического вектора. Команда республиканца давала понять, что новая администрация в случае прихода в Белый дом может пересмотреть главные подходы к конфликту.

Фото: Global Look Press/Michael Weber

Такая ситуация, когда, с одной стороны, настроения внутри Европы меняются, а с другой, главный донор конфликта может отказаться от своей лидирующей роли в нем, заставляет западных политиков искать запасные варианты будущего развития событий.

Чего хотят на Западе

В этом контексте обращает на себя внимание другая фраза Стубба в интервью: « Мы должны различать возможный процесс дискуссии, который не является самоцелью, и мир. Начало переговоров не означает, что вы пойдете на уступки ». Учитывая опыт коммуникации с Западом вокруг украинского кризиса, можно предположить, что в это предложение вложен тот же смысл, который ЕС и США вкладывали в минские переговоры . Фактически Запад имитировал диалог с целью накачать Украину оружием, в чем, собственно, признавались главные фигуранты этого процесса — и экс-президент Франции Франсуа Олланд, и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко.

Фото: commons.wikimedia.org

— Если бы у стран Запада было консолидированное мнение относительно необходимости переговоров, они бы уже давно были инициированы официальным Киевом , в этом вопросе он максимально зависим от своих европейских и американских партнеров. И сейчас складывается впечатление, что эти бесконечные инициативы, разговоры о переговорах поднимаются для того, чтобы заболтать проблему , отвести взгляды от сложной ситуации, в которой отказались Киев и его партнеры, — говорит «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Фактически Запад не настроен на достижение какой-то результативной части переговоров, и усиливающееся вливание оружия в украинский режим свидетельствует об этом. Еще ярче говорит о реальной настроенности Запада вести переговоры реакция на мирные инициативы Виктора Орбана. В ЕС поездки венгерского лидера в Москву и Пекин назвали неприемлемыми.

— Мы обсудим поездки Орбана <…>, а также позицию правительства Венгрии по конфликту на Украине, — заявил 22 июля глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам еврочиновника, такое обсуждение необходимо, чтобы определиться, «что им делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев». Получается, что, говоря о мире, Брюссель фактически подвергает обструкции единственного европейского политика, который обсуждает с Россией саму возможность установления этого мира.

В такой дуальной позиции эксперты видят определенный расчет, направленный отнюдь не на прекращение кризиса.

— Усталость от конфликта и желание его прекратить — это несколько разные вещи. Конфликт можно заморозить, а чтобы его прекратить — нужны вполне конкретные идеи . Вероятно, Россию хотят вывести на переговорный процесс с тем, чтобы именно заморозить конфликт, а потом его возобновить, когда это снова понадобится. То есть одну и ту же торпеду запустить дважды: если в первый раз не попала, попадет во второй, — объясняет «Известиям» логику действий западных политиков старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Готова ли Украина к переговорам

Впрочем, о необходимости диалога в последнее время заговорил и Зеленский , очевидно, понимая, что одержать победу на поле боя и «нанести России стратегическое поражение» в интересах Запада у него не получится. Тем более что даже тотальная мобилизация, осуществляющаяся на Украине с мая, видимо, не дает нужных Киеву результатов.

Более того, число безвозвратных потерь в рядах ВСУ, по данным российской стороны, исчисляется сотнями тысяч .

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

— Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тыс. — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тыс. безвозвратно потеряла, — заявил 29 июля командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

При этом ряд специалистов полагает, что и эта цифра существенно занижена. В таких условиях на Западе действительно может расти понимание, что на данный момент альтернативы переговорам может не оказаться . «Безусловно, эти переговоры предполагают территориальные уступки со стороны Киева. Это всем понятно, и, думаю, Запад будет подталкивать украинское руководство к этому. Это будет молчаливое признание, неофициальное», — говорит «Известиям» политолог Кирилл Аверьянов.

Однако на данный момент Киев посылает противоречивые сигналы : с одной стороны, во время визита в КНР глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал ровно то, что хотели услышать в Пекине, а именно — о готовности к диалогу о мире. Позже, правда, украинское ведомство фактически дезавуировало его слова, заявив, что для этого еще не сложились некие обстоятельства.

Встреча министра иностранных дел КНР Ван И с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу, 24 июля 2024 года Фото: TASS/XINHUA/LU HANXIN