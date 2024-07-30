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ГД одобрила поправки о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная дума во вторник, 30 июня, приняла в II и III чтениях поправки об обязанности владельцев страниц в социальных сетях с более чем 10 тыс. подписчиками передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН). Речь идет и о владельцах публичных каналов в мессенджерах.

Поправки будут внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Также уточняется, что правительство установит порядок сведений и предоставления данных в РКН. Роскомнадзор, в свою очередь, создаст перечень подобных публичных страниц.

«Для не зарегистрированных в перечне РКН блогеров устанавливаются следующие ограничения: на размещение рекламы российскими рекламодателями, на репост другими каналами их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Помимо этого, с 1 января 2025 года в случае получения владельцами соцсетей уведомления от РНК они должны будут в течение суток ограничивать доступ к тем страницам, которые не предоставили свои данные для их включения в специальный реестр.

Он нас считает: блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. человек обяжут сообщать о себе в РКН
Мера направлена на борьбу с фейками

Накануне, 29 июля, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил журналистам, что видеохостинг YouTube также входит в число медиаплатформ, попадающих под поправку закона о деанонимизации пабликов. Ранее в тот день данные поправки внесли ко второму чтению.

Ранее, 11 июля, стало известно, что владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор данные о себе. Отмечалось, что информация, которая распространяется в Сети, должна включать в себя подлинные сведения об обладателе для распознавания личности человека. Данное требование касается индивидуальных страниц пользователей.

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