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Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

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Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
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Министерство юстиции РФ не обнаружило оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сообщило 30 июля ведомство в письме первому заместителю председателя комитета Госдумы по обороне Алексею Журавлеву.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Однако в случае обнаружения признаков иноагента в действиях певицы будет рассмотрен вопрос ее включения в реестр.

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Ранее Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила 9 июля на комментарий певицы, заявив, что «Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется».

Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула Россию после объявления страной о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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