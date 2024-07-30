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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

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Фото: commons.wikimedia.org
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Два стратегических ракетоносца Ту95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановый полет над акваторией Японского моря. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 10 часов», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что истребительное сопровождение ракетоносцам предоставили экипажи Су-35С и Су-30СМ. Кроме того, на определенных участках маршрута за двумя Ту-95МС следовали иностранные истребители.

В российском военном ведомстве уточнили, что российские ракетоносцы выполнили свой плановый полет, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства. Дальняя авиация ВКС РФ регулярно совершает такие полеты над нейтральными водами Тихого океана, Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики и Арктики.

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Ранее, 16 июля, экипажи ракетоносцев Ту-95МС совершили плановый полет в Амурской области. Летчики тренировали технику пилотирования этого самолета в светлое и темное время суток. Кроме того, инженерно-технический состав отработал подготовку авиатехники к полету в континентальном климате при высоком атмосферном давлении и влажности воздуха.

До этого, 3 мая, два Ту95МС пролетели вблизи западного побережья Аляски. Их постоянно сопровождали истребители Су-30СМ ВКС России, и на отдельных этапах маршрута к ним присоединялись иностранные истребители.

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