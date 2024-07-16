Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты в Амурской области
Экипаж стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальневосточного авиационного соединения дальней авиации совершили плановый полет в Амурской области. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток», — указали в ведомстве.
Кроме того, инженерно-техническим составом была отработана подготовка авиатехники к выполнению полетов в условиях резко континентального климата, в условиях высокого атмосферного давления и влажности воздуха. В плановых полетах также участвовали члены молодого летного состава, среди которых были выпускники летных и штурманских училищ.
Ранее, 3 мая, МО РФ сообщало о проведении полета вблизи западного побережья Аляски двумя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
В начале апреля два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Полет продлился более 12 часов. Сопровождали истребитель экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил РФ.