Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря. Об этом сообщили в субботу, 6 апреля, в Минобороны РФ.
Ранее, 3 апреля, также два Ту-95МС ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Продолжительность полета составила пять часов в сопровождении экипажей истребителей Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. На отдельных маршрутах их сопровождали истребители иностранных государств.
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