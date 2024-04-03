Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом 3 апреля сообщает Минобороны РФ.
Продолжительность полета составила пять часов в сопровождении экипажей истребителей Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. На отдельных маршрутах их сопровождали истребители иностранных государств.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Ранее, 2 апреля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов, сопровождение обеспечивали самолеты Су-30СМ.
До этого, 12 марта, российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Отмечается, что в ходе маршрута экипажи МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение им обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.