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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом 3 апреля сообщает Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила пять часов в сопровождении экипажей истребителей Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. На отдельных маршрутах их сопровождали истребители иностранных государств.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

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Ранее, 2 апреля, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов, сопровождение обеспечивали самолеты Су-30СМ.

До этого, 12 марта, российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Отмечается, что в ходе маршрута экипажи МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение им обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.

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