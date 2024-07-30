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Эксперт спрогнозировала уменьшение сделок в бюджетных сегментах ИЖС на 20–30%

Иванова: в ближайшие месяцы число сделок в бюджетном сегменте ИЖС снизится на 30%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В бюджетных сегментах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — эконом и комфорт — в ближайшие два–три месяца возможно снижение количества сделок на 20–30%. Об этом рассказала «Известиям» генеральный директор BN Group Ольга Иванова.

В компании отметили, что в массовом сегменте льготные ипотечные программы стали одной из основных причин активного роста строительства индивидуального жилищного строительства. По итогам 2023 года около 98% всех выданных кредитов на ИЖС были оформлены по льготным программам, при этом примерно 60% от общего объема кредитов пришлось на сегмент массовой ипотеки.

«В бюджетных сегментах ИЖС (эконом и комфорт) в ближайшие 2–3 месяца мы прогнозируем снижение количества сделок примерно на 20–30%. Также возможна некоторая корректировка цен, их снижение может составить до 10% в зависимости от конкретных поселков и направлений. Основное внимание будет уделено клиентам, которые могут воспользоваться новыми ипотечными программами. В то же время изменения, связанные с завершением льготной ипотеки, не затронут премиальный и элитный сегменты, где ипотечных сделок фактически не существует», — уточнила Иванова.

Кроме того, в компании обратили внимание на то, что на фоне высокого спроса по итогам I квартала 2024 года средний бюджет покупки элитных коттеджей возрос до примерно 328 млн рублей. Это объясняется выходом нового, более дорогого предложения, а также валютными колебаниями.

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Ранее, 28 июля, в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер» сообщили, что в российских городах-миллионниках 32% выставленных на продажу частных домов построено с использованием кирпича, причем лишь 64% из них на землях под индивидуальное жилищное строительство. Директор комбината Денис Жалнин отметил, что более половины россиян, мечтающих о собственном доме, делают выбор в пользу каменных объектов недвижимости, потому что они ассоциируются с безопасностью, высокой степенью защиты от пожара и минимальными эксплуатационными затратами в будущем.

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