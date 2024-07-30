Белла Хадид извинилась за участие в рекламе Adidas

Модель американо-палестинского происхождения Белла Хадид извинилась за участие в рекламной кампании Adidas, вызвавшей возмущение израильского правительства. Об этом 30 июля написала газета The Washington Post со ссылкой на аккаунт модели в соцсети Instagram (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

В середине июля Хадид снялась в рекламе компании, продвигающей переиздание кроссовок SL 72, которые дебютировали на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. На тех играх члены палестинской террористической организации убили 11 израильских спортсменов и немецкого полицейского. Это вызвало недовольство правительства Израиля, которое раскритиковало рекламу в сети X (бывший Twitter).

На фоне этого Хадид 29 июля принесла извинения на своей странице в Instagram и заявила, что никогда бы не приняла участие в рекламе, если бы провела более тщательное исследование.

«Я шокирована, расстроена и разочарована отсутствием чуткости в этой кампании», — написала девушка.

Имея в виду мюнхенскую атаку 1972 года, Хадид также отметила, что Палестина не является синонимом терроризма и эта кампания непреднамеренно выдвинула на первый план такое событие.

«Связывание освобождения палестинского народа с такой трагической атакой ранит мое сердце», — заключила модель.

Adidas не единственный бренд, который подвергся критике на фоне палестино-израильского конфликта. Так, в декабре прошлого года блогеры в соцсетях бойкотировали бренд Zara после рекламной кампании с манекенами в белых полиэтиленовых пакетах. Их силуэты напомнили людям по всему миру о жертвах в Газе. В результате хештег, посвященный бойкоту бренда, 11 декабря лидировал в мировых трендах социальной сети X (ранее Twitter).