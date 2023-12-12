Бренд Zara обвинили в неэтичной аналогии с ситуацией в Газе

Блогеры в социальных сетях продвигают бойкот бренду Zara после новой рекламной кампании — с манекенами в белых полиэтиленовых пакетах. Их силуэты напомнили людям по всему миру о жертвах в Газе.

В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео с разгромами магазинов Zara и акциями, где девушки приносят фотографии погибших в Газе и кукол, обернутых в белые ткани. Вчера, 11 декабря, хештег, посвященный бойкоту бренда, лидировал в мировых трендах социальной сети X (ранее Twitter).

«Коллекция, выпущенная ограниченным тиражом, отражает нашу приверженность мастерству и страсть к художественному самовыражению», — поделились в пресс-службе бренда сразу после релиза в X.

Пока пресс-служба никак не прокомментировала ситуацию.

В ноябре прошлого года в подобном скандале участвовал бренд Balenciaga. Тогда общественность увидела в рекламной кампании бренда намеки на пропаганду педофилии. Бренд публично принес извинения, сказав, что такого контекста они не вкладывали. Позже Balenciaga опубликовала в социальных сетях объявление о партнерстве с детской благотворительной организацией в попытке восстановить репутацию бренда.