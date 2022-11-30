Бренд Balenciaga обвинили в сексуализации детей и пропаганде педофилии

Блогеры в соцсетях без сожаления избавляются от вещей Balenciaga. На видео пользователи разрезают сумки и сжигают дорогие кроссовки. Дело в том, что модный дом обвиняется в сексуализации детей и пропаганде педофилии, передает телеканал «Известия». В презентации новой кампании принимали участие дети с игрушками, а именно плюшевые сумки в виде мишек, одетых в кожаный бондаж. Многие зрители увидели в руках ребят отсылки к БДСМ. Кроме того, на снимках со взрослыми моделями есть лист со словом «порнография» и секс. Документ якобы связан с пропажей детей в Вашингтоне. В защиту детей в интернете появились хештеги #Cancelbalenciaga #BoycottBalenciaga. Люди требуют призвать модный дом и фотографа к ответу. Представители бренда публично принесли извинения.

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