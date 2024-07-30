В Рязанской области сообщили о трех случаях заражения лихорадкой Западного Нила

В Рязанской области у трех человек выявили признаки лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Иринуа Котова.

«Лихорадка для ЦФО не типична, чаще всего болеют в южных районах России. Пока санитарные врачи говорят о единичных случаях заражения в стране», — приводит ее слова ГТРК «Ока» 29 июля.

По словам Котовой, инфекция распространяется через укусы клещей и комаров. В результате заражения у человека появляется высокая температура, мышечная и головная боль, а также сыпь. Также лихорадка сопровождается менингитом.

Признаки лихорадки Западного Нила выявили 29 июля у шести человек в Татарстане. Все пациенты находятся в стационаре, где получают необходимую медпомощь.

21 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в 2024 году зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В ведомстве рассказали, что эта болезнь распространена в жарких странах и южных регионах России. Из-за потепления климата вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила стал встречаться в Поволжье и центральных регионах России.