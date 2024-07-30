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Глава «Ростеха» доложил Путину о возобновлении производства бомб ФАБ-3000

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Фото: t.me/mod_russia
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«Ростех» восстановил производство фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000) с адаптированным модулем планирования и коррекции. Об этом 30 июля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, восстановлено производство фугасных авиационных бомб ФАБ калибра 3000 кг. Сейчас эти бомбы стали глубоко модернизированными средствами поражения.

Также он рассказал главе государства о результатах работы корпорации за 2023 год.

«У «Ростеха» традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа, который составляет 99,5%. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%, мы не сорвали ни одного контракта», — сказал Чемезов.

Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв». Увеличены объемы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов.

Также Чемезов обратил внимание, что госкорпорация выпустила более 1 тыс. бронемашин 3-СТС «Ахмат», также в 2023 году в войска поставлено в 25 раз больше боеприпасов, чем годом ранее.

Около 1 тыс. человек из состава ремонтных бригад «Ростеха» занимаются восстановлением военной техники в зоне спецоперации, добавил Чемезов.

Кроме того, он указал на сложную ситуацию, которая сложилась на пороховых заводах, переданных госкорпорации. На предприятиях надо провести капитальный ремонт и технически их оснастить.

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Ранее, 22 июля, сообщалось, что в каждой ФАБ-3000 содержится почти 1,5 т взрывчатки. Если сравнить ее мощность с ракетами, то получится, что внутри нее находятся три «Искандера» или четыре «Калибра». Боеприпасы предназначены для поражения промышленных объектов, портов и подземных бетонированных бункеров.

На месте падения ФАБ-3000 образуется воронка глубиной с трехэтажное здание. Укрепления разрушаются от ударной волны и осколков чугунного корпуса бомбы.

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