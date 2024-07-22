Эксперты рассказали о преимуществах российской бомбы ФАБ-3000

Российская армия стала массова принять фугасные авиабомбы массой 3 т (ФАБ-3000) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). На что способен этот боеприпас и как меняет расклад сил на линии боевого соприкосновения, рассказывает программа «Совбез».

В каждой ФАБ-3000 содержится почти полторы тонны взрывчатки. Если сравнить мощность бомбы с ракетами, то получится, что внутри нее находятся три «Искандера» или четыре «Калибра». Боеприпасы предназначены для поражения промышленных объектов, портов и подземных бетонированных бункеров.

Раньше самолеты сбрасывали несколько таких бомб над целью, рассчитывая, что хоть одна поразит ее. Сейчас ФАБы стали высокоточным оружием. Отклонение бомбы составляет всего 10 метров. Такая точность даже излишняя, так как трехтонному ФАБу достаточно упасть в сотне метров от цели.

«Очень большая зона поражения, порядка 260 м, это радиус осколочного поражения. Соответственно, мы представляем, что в районе попадания данной авиабомбы действительно ни живой силе противника, ни бронетехнике выжить не удастся», — рассказал военный эксперт Александр Степанов.

Радиус убойной силы осколков составляет больше километра. Существенным фактором является и психологический эффект. Раньше украинские солдаты сравнивали взрыв полуторатонных бомб с землетрясением. Сейчас же падают еще более мощные боеприпасы.

«Если мы имеем какой-то крупный командный пункт противника, мы можем не просто нарушить его работу, а полностью уничтожить. Также такая бомба может уничтожить, например, подземный бункер, который находится на глубине пары-тройки метров, а то, может быть, даже и больше под землей», — рассказал конструктор стрелково-пушечного и ракетного вооружения Михаил Семин.

На месте падения ФАБ-3000 образуется воронка глубиной с трехэтажное здание. Укрепления разрушаются от ударной волны и осколков чугунного корпуса бомбы. Прочность конструкции позволяет боеприпасу проникать в грунт и пробивать межэтажные перекрытия зданий.

«ФАБ-3000 запустили на конвейер, в ежедневном формате ведется работа по их производству. В свое время было выпущено достаточное количество данных изделий. По имеющимся сведениям, на предприятиях в ежемесячном формате производится до 1000 различных типов ФАБ», — отметил Степанов.

ФАБ-3000 начали массово производить в середине 50-х. Предполагалось, что бомбардировщик будет сбрасывать свободнопадающие фугасы на цель. Но с развитием средств противовоздушной обороны от такой тактики отказались.

«Со времен Советского Союза тысячи этих бомб остались еще на складах, потому что, когда их производили, их было банально негде применять. Такие мощные боеприпасы практически никогда не применялись в ходе боевых действий со времен Второй мировой войны», — указал Семин.

Модули планирования дали вторую жизнь свободнопадающим бомбам. Первыми эту технологию применили американцы в 1990-х годах. Сейчас их управляемые боеприпасы JDAM используют украинские летчики. К свободнопадающей бомбе американцы прикрепили модуль с датчиком GPS и авиастабилизаторами. Но максимальный вес их боеприпаса составляет 910 кг, то есть втрое меньше ФАБ-3000.

«У JDAM дальность порядка 130 км, и она при подлете делает пике и бьет вертикально вниз, чтобы максимально обеспечить поражение цели на глубине. У нее более интересный способ планирования. У нее открываются полноценные крылья», — рассказал Семин.

Российские инженеры впервые показали модуль планирования на авиасалоне в Индии в 2003 году. Но тогда военных не заинтересовала эта технология. Серийное производство запустили только после начала СВО. Боевые действия на Украине показали, что высокоточные ракеты пока не могут полностью заменить чугунные бомбы.

«УМПК напрямую зависят от габаритов авиабомбы, от средств носителя, на которых они применяются. И для ФАБ-3000 была изготовлена своя уникальная серия УМПК, которая способна, прежде всего, нести такой большой боеприпас и доставлять его в нужную точку», — отметил Степанов.

ФАБ-3000 настолько тяжелая, что одного модуля планирования оказалось недостаточно. На бомбу надевают еще и обтекатель. Это делают техники прямо на аэродроме.

Планирующие бомбы очень сложно сбить. Это еще одно преимущество перед ракетами. Причем здесь нет никакой инженерной хитрости, так как у ФАБов просто отсутствует двигатель. Они не оставляют тепловой след и не излучают радиоволн.

«Бомба, по большому счету, — это цельнометаллическая конструкция, поразить которую довольно-таки сложно. Она более компактная, менее заметная, поэтому системам ПВО крайне сложно, во-первых, идентифицировать данную цель, а во-вторых, нанести действительно значимый ущерб, который приостановил бы дальнейший полет», — указал Степанов.

Официальные характеристики по дальности полета ФАБ-3000 с модулем планирования в Минобороны РФ не озвучивают. По оценкам ВСУ — это 70–80 км. Комплексы Patriot и NASAMS не могут сбить бомбардировщики на таком расстоянии.

«Самолет подлетает к зоне сброса бомбы на минимальной высоте, чтобы быть вне досягаемости радаров или хотя бы сократить свою заметность. При подлете к точке сброса он набирает высоту, сбрасывает и уходит обратно, чтобы его не поразило вражеское ПВО», — указал Семин.

По оценкам экспертов, появление на поле боя ФАБ-3000 заставит командование ВСУ полностью изменить тактику. Бомбы такого класса уничтожат пехоту, один взрыв накрывает 11 футбольных полей. На такой площади ударная волна сносит земляные укрепления открытого типа.

«Эти авиационные бомбы с модулями планирования и коррекции, они достаточно дешевые, их можно делать много и их гораздо проще применить, чем ту же самую ракету «Искандер», — указал Семин.

Украинские генералы могут пойти на рискованный шаг и подтянуть к линии боевого соприкосновения комплексы Patriot с ракетами 3-го поколения. Они самые современные и в теории могли бы сбить такую крупную цель, как ФАБ-3000. Но за американскими системами охотятся самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Поэтому наиболее вероятный сценарий — это перенос оружейных складов в глубокий тыл.

«Будут прятать в какие-то бетонные сооружения, держать это всё в секретности, чтобы максимально усложнить разведку этой цели. И, соответственно, если нет данных о цели, то и самолету с этой бомбой лететь некуда», — заявил Семин.

Судя по кадрам российского Минобороны, для пусков ФАБ-3000 используют пока только Су-34. Эти бомбардировщики применяют более легкие фугасы с модулем планирования весом 250, 500 и 1500 кг. Теперь, с появлением крупного калибра, на боевое задание могут вылетать несколько бортов.

«Авиакрыло может состоять из различных носителей, которые будут одновременно применять и ФАБ-3000, и ФАБ-1500, и наносить тем самым комплексное воздействие на оборонительное укрепление противника», — отметил Степанов.

Изначально тяжелые бомбы предназначались для стратегических бомбардировщиков Ту-95 и дальних Ту-22. Но эти самолеты более уязвимы для ПВО противника, чем небольшие маневренные Су-34. Поэтому ракетоносцы работают по целям на территории Украины только дальнобойными боеприпасами, а в рейды по переднему краю выходят Су-34.

«Если вместо одной бомбы подвесить две бомбы поменьше, например, ФАБ-1500 с тем же модулем планирования и коррекции, можно уже поразить два цеха. Поэтому тут нужно очень правильно подбирать цель для такого боеприпаса», — указал Семин.

На вооружении российской армии есть и более мощные бомбы — ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Но нести такие боеприпасы могут только такие гиганты, как Ту-22. Для этого понадобится новый модуль планирования и коррекции, который сможет преодолеть уже 150 км после сброса. Это минимальное безопасное расстояние до цели для стратегической авиации.