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МИД Молдавии опроверг информацию о планах экстрадиции украинцев на родину

МИД Молдавии: Кишинев не будет выдавать Киеву украинских уклонистов
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Кишинев не будет выдавать Киеву уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник, 30 июля, МИД Молдавии.

Уточняется, что в Сети было опубликовано ложное заявление якобы молдавского вице-премьера-министра Михая Попшоя по теме выдачи украинцев на родину.

«В нем приводятся вымышленные факты и говорится о несуществующих темах в диалоге и двусторонних отношениях Молдавии и Украины», — написано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МИДа, Попшой никогда не делал подобных заявлений.

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Ранее, 23 июля, посол в Кишиневе Марк Шевченко заявил, что Киев ведет диалог с Молдавией по вопросу возвращения на родину уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Речь в первую очередь идет о тех украинцах, которым молдавские власти отказали в предоставлении убежища на территории государства.

18 июля издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что в ВСУ растет число дезертиров, которые сбегают за границу. В основном беглые военнослужащие отправляются в Молдавию. Пограничники, в свою очередь, за деньги «не замечают», как у них под носом незаконно пересекают границу, добавило СМИ.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на Украине снизят возраст мобилизации в армию, а в перспективе могут разрешить призыв лиц младше 18 лет. По словам дипломата, украинские власти всегда обещают не принимать подобных мер, однако в итоге всё происходит с точностью до наоборот.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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