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На Украине сообщили о росте числа сбегающих за границу дезертиров

«Страна.ua»: в ВСУ растет число дезертиров, бегущих за границу
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет число дезертиров, которые сбегают за границу. Об этом 18 июля заявил один из украинских морпехов изданию «Страна.ua».

Он рассказал, как к нему в подразделение прибыли моряки-контрактники, которым обещали службу только на кораблях. Но спустя более чем два года после начала конфликта их отправили на фронт.

«Недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из них не нашли. Думаю, что многие уже сбежали с Украины», — поделился собеседник.

В основном беглые военнослужащие отправляются в Молдавию. Пограничники, со слов солдата, за деньги не замечают, как у них под носом незаконно пересекают границу.

«Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», — приводит слова одного из сбежавших «Газета.Ru».

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Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на Украине снизят возраст мобилизации в армию, а в перспективе могут разрешить призыв лиц младше 18 лет. По словам дипломата, украинские власти всегда обещают не принимать подобных мер, однако в итоге всё происходит с точностью до наоборот.

17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улицу теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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