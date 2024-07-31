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Конструктивные измерения: россияне начали собирать и модернизировать компьютеры сами
В России стремительно увеличивается интерес к комплектующим для ПК, рассказали «Известиям» их продавцы. Спрос на процессоры, память, материнские платы, видеокарты и прочее в первом полугодии вырос в 1,8–5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После ухода из РФ ведущих мировых компьютерных брендов люди стали собирать ПК сами или заказывать сборку профессиональным мастерам — так в сложившейся ситуации получается дешевле и эффективнее, отметили эксперты. Выход на рынок новых игр, требующих высокопроизводительного «железа», усиливает спрос на более производительные и функциональные компьютерные компоненты, добавили специалисты.
Комплект поставки
Россияне после ухода крупных международных брендов стали чаще собирать и модернизировать компьютеры сами — интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка электроники. Так, спрос на процессоры увеличился на 327%, на материнские платы — на 263%, на оперативную память — на 186%, рассказали в одном из маркетплейсов.
— Кратно увеличился интерес и к видеокартам — за первое полугодие 2024 года россияне купили их почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого. В топе модели от NVIDIA. Средняя стоимость сборки ПК в 2024 году составляет 128,86 тыс. рублей, — добавили там.
На Wildberries продажи компьютерных комплектующих в январе–июле этого года значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Так, например, видеокарт в штуках купили на 162% больше, а выручка от их продаж увеличилась на 189%. По материнским платам показатель составляет 457 и 409%, отметили в пресс-службе маркетплейса. Аналогичная ситуация и с процессорами, где рост составил 209% в штуках и 165% в деньгах, добавили в Wildberries.
Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: многие, кто хотел обновить ПК в прошлом году, решили сделать это в 2024-м, считает представитель маркетплейса. Кроме того, снизилась цена на память DDR5 — материнские платы и процессоры, поддерживающие ее, стали доступнее, утверждает он.
В первой половине 2024-го во всех каналах продаж «М.Видео–Эльдорадо» спрос на видеокарты оказался на 233% выше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказали «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера.
— Геймеры активно обновляют свои видеокарты по ряду причин. Во-первых, цены на серию RTX 4000 стабилизировались и стали более доступными по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, в 2024-м выходит множество крупных игровых релизов, — отметил руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» «М.Видео–Эльдорадо» Сергей Мезин. — Так, уже вышло дополнение для игры Elden Ring, которое по количеству контента сравнимо с отдельной крупной игрой. А осенью ожидается еще больше потенциальных хитов — среди них можно назвать Star Wars Outlaws, новую часть Test Drive Unlimited, Assasin’s Creed Shadows, Kingdome Come Deliverance 2 и многие другие.
Кроме того, мощные графические ускорители нужны не только геймерам, но и тем, кто активно работает с контентом, искусственным интеллектом и другими продуктами, добавил он.
Продажи компьютерных комплектующих на «Яндекс Маркете» выросли по итогам первого полугодия в среднем в 1,5 раза относительно аналогичного периода 2023-го.
— Наиболее активно увеличились продажи видеокарт — в два раза год к году. Растут продажи и других комплектующих — материнских плат, процессоров и внутренних SSD-накопителей, в этих категориях показатель составил 1,5 раза за тот же период, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Продажи комплектующих в «Ситилинке» подскочили год к году на 38% — именно на столько увеличился денежный оборот категории, отметили в его пресс-службе.
— По количеству заказов лидерами в категории по-прежнему остаются три группы товаров: SSD-накопители, модули памяти и устройства охлаждения. При этом по итогам первых шести месяцев текущего года число заказов модулей оперативной памяти выросло год к году на 20%, а кулеров и других устройств для охлаждения ПК — на 15%, — заявили в компании.
Возросший спрос на покупку комплектующих в «Ситилинке» объясняют отложенным спросом, который сформировался за последний год: расширился ассортимент новых комплектующих и владельцы ПК решили их обновить.
Сам себе производитель
О том, что кустарная сборка компьютеров в РФ набирает популярность, участники рынка говорили и ранее. В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую — из принесенных им запчастей). В 2022-м такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники. При этом продажи таких девайсов за год увеличились более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа.
Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сейчас россияне возвращаются к практике сборки компьютеров на дому — произошло это после ухода из РФ крупнейших мировых компьютерных брендов. Так выходит дешевле и эффективнее — ПК, собранный из заранее купленных деталей, зачастую в большей степени удовлетворяет потребности пользователя, чем дорогое фирменное устройство, собранное по шаблону, считает он.
Из РФ ушли сервисные центры ведущих мировых компьютерных компаний — это заставляет пользователей, как частных, так и корпоративных, самостоятельно закупать комплектующие и заниматься ремонтом и апгрейдом, добавил он.
— Во-первых, это выгодно, покупка отдельных компонентов и последующая сборка их в единый ПК нередко выходят дешевле, чем компьютер конкретного бренда. Во-вторых, кастомные десктопы дают возможность гибкой сборки: можно собрать компьютер конкретно под свои потребности и задачи, например с более производительным процессором или видеокартой. И, в-третьих, сочетание комплектующих разных конфигураций может дать лучшее сочетание производительность — цена по сравнению с фирменным ПК, особенно для задач, требующих каких-то специфических характеристик, — сказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.
По данным «Авито Услуг», россияне стали чаще поручать компьютерным мастерам диагностику ПК. Такие специалисты, к примеру, проверяют компьютеры на общую производительность, а также на наличие дефектов в сборке. Спрос на такую услугу в первом полугодии 2024-го вырос на 167% по сравнению со вторым полугодием 2023-го, а объявлений на платформе стало больше на 81%, отметил эксперт.
Для майнинга криптовалюты, курсы которой растут в последнее время, необходимы высокопроизводительные видеокарты. Но для сборки ферм нужны все комплектующие, отметил один из участников компьютерного рынка. Рост криптовалюты и увеличение объема продаж видеокарт тянут за собой рост остальных комплектующих, считает он.
Во время пандемии и в первое время после начала санкционной антироссийской кампании поставки комплектующих в Россию были достаточно ограничены, при этом их стоимость сильно колебалась, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но по мере развития параллельного импорта ситуация стабилизировалась — сейчас компьютеры обновляют полностью или частично, покупая новые комплектующие, те, кто не мог сделать это в течение нескольких лет, добавил он. Выход на рынок новых игр и развитие искусственного интеллекта и других технологий, требующих большей производительности ПК, могут стимулировать спрос и в дальнейшем, заключил он.