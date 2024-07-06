Биты продаж: в России резко вырос спрос на видеокарты

В РФ в первой половине этого года заметно увеличивается спрос на видеокарты для ПК , рассказали «Известиям» продавцы электроники. Некоторые из них фиксируют трехкратный рост продаж этих девайсов по сравнению с началом 2023-го — при этом реализация наиболее популярных моделей подскочила в 18 раз . Дефицит видеокарт на рынке закончился, и геймеры, ожидая выхода новых игр, обновляют свои компьютеры, считают его участники. Но главный драйвер спроса — майнинг : криптовалюты дорожают, желающих заработать на них становится больше, а генерация «монет» требует большого количества таких комплектующих, объясняют эксперты.

Компьютерная перетасовка

О резком росте спроса на видеокарты для ПК рассказали опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и торговых площадок. В первом полугодии на Wildberries приобрели на 200% больше таких комплектующих, чем в за аналогичный период 2023 года, в деньгах рост составил 272% , сообщили в компании. В «М.Видео – Эльдорадо» за шесть месяцев этого года продажи видеокарт оказались на 233% выше в денежном выражении , сообщили «Известиям» в пресс-службе объединенного ритейлера.

При этом спрос на некоторые модели этих гаджетов вырос на порядки.

— Самая продаваемая модель на «Авито» — AMD Radeon RX 580 8GB. В январе-июне 2024 года ее продажи выросли в 18,3 раза . Средняя стоимость новой видеокарты составила 6,8 тыс. рублей — это на 30% дешевле, чем в первом полугодии 2023-го , — сообщил руководитель категории «Электроника» торговой площадки Павел Комаров.

Еще одна из популярных — GeForce RTX 4060 DUAL 8GB, ее продажи также выросли в 18 раз , добавил он. Средний чек покупки новой видеокарты составил 29 тыс. рублей — это на 19% меньше, чем в первом полугодии 2023-го.

За шесть месяцев этого года количество заказов видеокарт увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе «Яндекс Маркета». На «Авито» рост в этой категории составил 41% , сказал Павел Комаров.

Фото: REUTERS/Sipa USA/SOPA Images/Walid Berrazeg

Продавцы электроники объясняют увеличение спроса на важнейшие для сборки компьютеров комплектующие несколькими причинами.

— Геймеры активно обновляют свои видеокарты по ряду причин. Во-первых, цены на серию RTX 4000 стабилизировались и стали более доступными по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, в 2024-м выходит множество крупных игровых релизов . Так, уже выпустили дополнение для Elden Ring, которое по количеству контента сравнимо с отдельной крупной игрой. А осенью ожидается еще больше потенциальных хитов, — перечислили руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» «М.Видео – Эльдорадо» Сергей Мезин.

Кроме того, мощные графические ускорители нужны не только геймерам, но и тем, кто активно работает с контентом, искусственным интеллектом и другими продуктами, где требуется большая мощность компьютера, добавил он. Рост продаж связан прежде всего с растущими требованиями игр, многие модели едва справляются с нынешними релизами , согласен Павел Комаров.

Золотая жила

Источник, близкий к одному из дистрибуторов электроники, связывает рост продаж видеокарт с восстановлением поставок после паузы, образовавшейся в начале 2022 года .

— Наладили поставки, и товар, который был в дефиците, появился на рынке. А когда есть товар, есть и спрос . Возможностей стало больше, и те, кто по каким-то причинам не могли возить продукцию, за 2023 организовали логистические цепочки и разобрались с платежами. Да, деньги долго ходят, но паники на рынке больше нет, — утверждает собеседник «Известий».

Спрос на видеокарты стимулируют не только геймеры, но майнеры, которым для добычи криптовалют такие комплектующие требуются в огромных количествах , считает сотрудник одной из торговых площадок. По его словам, интерес толкает вверх рост котировок.

Цифровые активы сейчас крайне волатильны, стремительный взлет котировок сменяется падением, но в целом есть тенденция, что они будут расти , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, чем выше котировки, тем больше желание заработать — и тем больше видеокарт требуется майнерам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Второй причиной роста спроса на видеокарты он называет искусственный интеллект (ИИ). Нейросети всё глубже проникают как в бизнес, так и в жизнь обычных пользователей — как показал опыт, возможности связанных с ИИ продуктов наиболее полно реализуются с помощью продвинутых видеокарт , добавил эксперт.