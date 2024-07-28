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Экс-офицер СБУ рассказал о массовом уходе иностранных наемников из рядов ВСУ

Экс-офицер СБУ: иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там
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Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidentia
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Иностранные наемники массово покидают ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за плохих условий службы. Об этом рассказал «РИА Новости» экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Украинские военнослужащие, попадая в армию, — все, как в крепостном праве, до конца или до смерти. Но иностранец имеет право разорвать контракт и уехать. И сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар», — сообщил Прозоров.

По его словам, те, кто побывал в рядах ВСУ, принимаются ругать украинское командование. Так, военных могут обманывать по финансовой части. К тому же, зачастую отдаются совершенно безумные приказы, людей бросают на смерть в безнадежных для украинской стороны боях.

Такие рассказы не только сильно портят имидж командования ВСУ, но и отбивают всяческое желание подписывать контракт на службу у новых потенциальных наемников. добавил экс-офицер СБУ.

«Я думаю, основные сливки (желающих) уже были собраны в 2022-2023 году. Сейчас, если едут, то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не «обнулила» (уничтожила. — Ред.)», — подчеркнул Прозоров.

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Ранее, 26 июля, хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более 3,2 тыс. украинских наемников. В их числе проживающий в США 43-летний Эвелин Ашенбреннер, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.

До того, 23 июля, МО РФ сообщило, что расчет «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из стран Запада в Харьковской области. Уточнялось, что в результате удара были уничтожены 50 иностранных инструкторов.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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