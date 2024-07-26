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Хакеры RaHDit обнародовали данные более 3 тыс. украинских наемников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более 3,2 тыс. украинских наемников. Информация опубликована в Telegram-канале хакеров 26 июля.

«В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского (срок полномочий истек 20 мая. — Ред.), а значит, ваш праздник утопает в крови. Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ», — сказано в сообщении.

В частности, в их числе проживающий в США 43-летний Эвелин Ашенбреннер, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.

Также в список попали: участник Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, занявший 21-е место в санном спорте, Мауринс Кристапс, воевавший за курдских боевиков в Сирии Пабло Гарридо Манседо из Испании, автор книги «Когда война станет личный» — латвиец Юрис Альбертс Улманис и другие.

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Ранее, 25 июня, российские хакеры Beregini, Джокер ДНР, RaHDIt, Zаря и Just Evil в беседе с «Известиями» рассказали, что Польша является основным транспортным хабом для переброски западного оружия и военной техники на Украину. Специалисты отметили, что располагают доказательствами участия Варшавы в украинском конфликте на стороне Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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