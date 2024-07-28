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Против напавшей на полицейского с вилкой женщины возбудили дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уголовное дело возбудили в Краснодаре против женщины, которая начала драку с правоохранителем и ударила его вилкой в голову. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ по Краснодарскому краю в субботу, 27 июля.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел утром 26 июля в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко. По версии следствия, женщина нарушала общественный порядок, и оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Краснодару прибыл на место, чтобы забрать ее в участок. Однако с полицейским нарушительница ехать отказалась. Более того, женщина напала на правоохранителя и нанесла ряд ударов в область головы и туловища.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее в этот день в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю сообщали, что нарушительницу доставили в отдел полиции, медицинское обследование показало состояние алкогольного опьянения. Также уточнялось, что пострадавший сотрудник полиции обратился за разовой медпомощью.

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