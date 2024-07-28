Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа
Начало августа распространит по территории столичного региона комфортную погоду без температурных рекордов. Уже с понедельника, 29 июля, в Москву вернется летняя прохлада, сообщил 27 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«После понедельника, 29 июля, и вторника, 30 июля, всё будет довольно размеренно и прохладно», — рассказал синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, первая декада последнего месяца лета начнется с прохлады, а позднее в столицу вполне вероятно вернется тепло, но без экстремальных показателей.
«Самое главное — будет облачно с прояснениями. Яркой солнечной погоды не будет. Нельзя сказать, что повсеместно, но ожидается небольшой кратковременный дождь», — добавил он.
В целом температура воздуха в начале августа в Москве будет на 2–3 градуса ниже климатических значений, днем воздух будет прогреваться до +21...+23 градусов, подытожил специалист.
Днем ранее, 26 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тоже рассказывал о том, что жителям столицы не стоит ожидать теплой погоды в августе. При этом температуры воздуха будут близки к многолетним нормам, отметил он.