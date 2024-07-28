Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
Происшествия
В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Мир
Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Культура
Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»
Армия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Общество
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Общество
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
Мир
Эрдоган призвал Аббаса извиниться за то, что он не выступил в парламенте Турции
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Общество
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа
Армия
Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
Мир
Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12
Мир
В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном
Армия
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Сюжет:

Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало августа распространит по территории столичного региона комфортную погоду без температурных рекордов. Уже с понедельника, 29 июля, в Москву вернется летняя прохлада, сообщил 27 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После понедельника, 29 июля, и вторника, 30 июля, всё будет довольно размеренно и прохладно», — рассказал синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, первая декада последнего месяца лета начнется с прохлады, а позднее в столицу вполне вероятно вернется тепло, но без экстремальных показателей.

«Самое главное — будет облачно с прояснениями. Яркой солнечной погоды не будет. Нельзя сказать, что повсеместно, но ожидается небольшой кратковременный дождь», — добавил он.

В целом температура воздуха в начале августа в Москве будет на 2–3 градуса ниже климатических значений, днем воздух будет прогреваться до +21...+23 градусов, подытожил специалист.

Роза километров: куда едут самостоятельные путешественники этим летом
Быстрее всего популярность набирают Россия, Китай и Вьетнам

Днем ранее, 26 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тоже рассказывал о том, что жителям столицы не стоит ожидать теплой погоды в августе. При этом температуры воздуха будут близки к многолетним нормам, отметил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024