Метеоролог рассказал о погоде в августе в Москве
Жителям Москвы не стоит ожидать теплой погоды в августе. Об этом заявил в пятницу, 26 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, ночью прогнозируется до +12 градусов, днем температура воздуха будет превышать отметку в +21 градус. Осадки составят 20%.
«Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону, близкому к многолетней норме, ночь — +12 градусов, день — +21,5 градуса с незначительным, на 0,5–1 градус <...>, — приводит слова метеоролога «РИА Новости».
Тишковец отметил, что последний месяц лета порадует жителей и гостей Москвы солнцем.
В этот же день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал о погоде на выходные, 27 и 28 июля. По его словам, с пятницы наступают «очень погожие дни» с температурой днем около +25 градусов, а в субботу, воскресенье ожидается +26… +28 градусов. Кроме того, в воскресенье есть вероятность появления гроз.