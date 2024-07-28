Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»

Эпизоды фильма «Пираты галактики Барракуда» показали в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму, куда съехалась молодежь со всей России. «Известия» в субботу, 27 июля, поговорили с актером Алексеем Онеженым, исполнившим в кинокартине одну из главных ролей.

«Я считаю, что российский кинематограф за последние 10 лет сделал огромный рывок. Сейчас выходят действительно конкурентоспособные проекты, которые могут действительно поразить. Безусловно, фильм «Пираты галактики Барракуда» — тоже новый шаг в индустрии», — прокомментировал он.

Онежен также добавил, что «Пираты галактики Барракуда» — теплый семейный фильм, который берет лучшее из наследия советского кинематографа и перекладывает на современные реалии.

Фантастический приключенческий фильм, режиссером которого выступил Антон Борматов, рассчитан на семейный просмотр и повествует о 200-летнем инопланетном пирате, который прибыл на Землю и вынужден скрываться под обликом девятилетнего школьника Мити. По сюжету главный герой найдет друзей в лице обычных земных школьников, с которыми будет противостоять инопланетной угрозе и даже спасет Солнечную систему.

«Если смотреть на сюжет глобальнее, то это история о том, что нужно быть добрее. В этом основной смысл нашего послания. И уникальность нашего фильма в этом, что, с одной стороны, это возврат к чему-то простому, близкому любителям советской фантастики, а с другой — это настоящий современный визуальный аттракцион», — рассказывал о картине режиссер.

Вместе с Алексеем Онеженым, уже известным российскому зрителю по работе в проектах «Артек. Большое путешествие» и «Пищеблок», главные роли исполнили девятилетний Борис Дейков, ранее игравший в «Триггере», и Полина Гухман, исполнившая роль в «Инсомнии».

«Не каждый раз выпадает такое счастье снять фильм про героя, в которого воплощается пришелец из космоса. Это очень сложная задача, учитывая, что исполнять повадки пришельца и к тому же пирата, опасного преступника должен 10-летний ребенок! А другие актеры, 15–16-летние ребята, должны поверить этому маленькому мальчику, чтобы сыграть свои роли хорошо», — прокомментировал режиссер фильма.

Съемки кинокартины проходили на знаковых локациях Москвы: ВДНХ, парк Горького, парки «Сокольники» и «Ходынское поле» и многие другие.

«Таврида.АРТ» проходит с 26 по 28 июля. Как заявила руководитель департамента внешних коммуникаций фестиваля Анжелика Якубович, он нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей творческим людям. Поэтому мероприятие объединяет лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов, сказала она.

Ранее, 26 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, а превратился уже в круглогодичную академию творцов.