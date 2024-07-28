Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
Происшествия
В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Мир
Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Культура
Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»
Армия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Общество
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Общество
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
Мир
Эрдоган призвал Аббаса извиниться за то, что он не выступил в парламенте Турции
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Общество
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа
Армия
Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
Мир
Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12
Мир
В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном
Армия
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпизоды фильма «Пираты галактики Барракуда» показали в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму, куда съехалась молодежь со всей России. «Известия» в субботу, 27 июля, поговорили с актером Алексеем Онеженым, исполнившим в кинокартине одну из главных ролей.

«Я считаю, что российский кинематограф за последние 10 лет сделал огромный рывок. Сейчас выходят действительно конкурентоспособные проекты, которые могут действительно поразить. Безусловно, фильм «Пираты галактики Барракуда» — тоже новый шаг в индустрии», — прокомментировал он.

Онежен также добавил, что «Пираты галактики Барракуда» — теплый семейный фильм, который берет лучшее из наследия советского кинематографа и перекладывает на современные реалии.

Фантастический приключенческий фильм, режиссером которого выступил Антон Борматов, рассчитан на семейный просмотр и повествует о 200-летнем инопланетном пирате, который прибыл на Землю и вынужден скрываться под обликом девятилетнего школьника Мити. По сюжету главный герой найдет друзей в лице обычных земных школьников, с которыми будет противостоять инопланетной угрозе и даже спасет Солнечную систему.

«Если смотреть на сюжет глобальнее, то это история о том, что нужно быть добрее. В этом основной смысл нашего послания. И уникальность нашего фильма в этом, что, с одной стороны, это возврат к чему-то простому, близкому любителям советской фантастики, а с другой — это настоящий современный визуальный аттракцион», — рассказывал о картине режиссер.

Вместе с Алексеем Онеженым, уже известным российскому зрителю по работе в проектах «Артек. Большое путешествие» и «Пищеблок», главные роли исполнили девятилетний Борис Дейков, ранее игравший в «Триггере», и Полина Гухман, исполнившая роль в «Инсомнии».

«Не каждый раз выпадает такое счастье снять фильм про героя, в которого воплощается пришелец из космоса. Это очень сложная задача, учитывая, что исполнять повадки пришельца и к тому же пирата, опасного преступника должен 10-летний ребенок! А другие актеры, 15–16-летние ребята, должны поверить этому маленькому мальчику, чтобы сыграть свои роли хорошо», — прокомментировал режиссер фильма.

Съемки кинокартины проходили на знаковых локациях Москвы: ВДНХ, парк Горького, парки «Сокольники» и «Ходынское поле» и многие другие.

Крымский князь: на «Таврида.АРТ» показали оперу с SHAMAN в главной роли
Как прошел юбилейный фестиваль в бухте Капсель в Судаке

«Таврида.АРТ» проходит с 26 по 28 июля. Как заявила руководитель департамента внешних коммуникаций фестиваля Анжелика Якубович, он нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей творческим людям. Поэтому мероприятие объединяет лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов, сказала она.

Ранее, 26 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, а превратился уже в круглогодичную академию творцов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024