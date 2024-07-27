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Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве был задержан подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в центре столицы. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

«По версии следствия, 27 июля [Тимур] Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, уточнили в СК. По факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

По информации «Известий», напавший на полицейского у стадиона «Лужники» Тимур Бажаев может быть сыном бизнесмена, президента многопрофильного холдинга «Группа Альянс» Мусы Бажаева.

При этом сам Муса Бажаев в разговоре с «Известиями» усомнился в том, что его сын мог совершить противоправное действие. Однако добавил, что если это подтвердится, то Тимур понесет заслуженное наказание.

«Я не думаю, что мой сын может совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что всё будет нормально. Мне об этом пока неизвестно. <...> Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит, нет», — отметил бизнесмен.

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Ранее в этот день в Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину. Инцидент произошел в парке вблизи ул. 1905 года. Злоумышленник подошел к двум женщинам, которые отдыхали на лавке, задал несколько вопросов, а после достал нож и потребовал отдать деньги и все ценности. Одну из женщин он ударил в лицо, поранив ножом нос, у другой забрал денежные средства.

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