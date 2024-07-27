Трамп назвал Харрис неудачным вице-президентом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал вице-президента страны Камалу Харрис «бродягой», а также раскритиковал ее политику по вопросам иммиграции и уголовного правосудия. Об этом 27 июля сообщает телеканал NBC News.

«Три недели назад она была бродягой. Неудачный вице-президент в малоуспешной администрации, через которую проходили миллионы людей, а она была царем границы», — сказал Трамп на саммите верующих Turning Point Action в штате Флорида.

По словам кандидата от республиканцев, Харрис плохо справляется с положением на южной границе. Помимо этого, Трамп заявил, что она «не любит евреев» и назначит «марксистов» в Верховный суд, чтобы лишить американцев религиозной свободы, написал NBC news.

«У вас огромная власть, вы просто не знаете об этом. Вы должны использовать эту власть, выходите и голосуйте. Проведите нас в прекрасный Белый дом», — призвал Трамп религиозных избирателей.

После выступления Трампа представитель кампании Харрис заявил, что кандидат от республиканцев «оскорбил веру евреев и католиков Америки». Представитель добавил, что Трамп «звучал как человек, с которым вы бы не хотели сидеть рядом в ресторане, не говоря уже о том, чтобы выбрать его президентом Соединенных Штатов».

Ранее, 23 июля, Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Харрис разрушит страну, если придет к власти. Он заявил, что она является радикальным левым политиком.

Президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку

Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.