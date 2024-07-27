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На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Российская актриса Чулпан Хаматова не должна участвовать в Венецианском кинофестивале. Об этом 27 июля говорится в публикации МИД Украины в социальной сети X (бывш. Twitter).

В украинском ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что она уже не живет в России, прошлые связи Хаматовой вызывают вопросы. В МИД Украины отметили, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.

23 марта 2022 года Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. Она проживает в Латвии. При этом 19 июня этого года актрису уволили из театра в Риге и отменили спектакли с ее участием.

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С начала спецоперации в своих интервью Хаматова заявляла, в частности, что готова «застрелить» россиян, которые поддерживают специальную операцию по защите Донбасса, а также, что никогда не воспринимала всерьез свое звание народной артистки РФ, назвала награду бредятиной и пережитком Советского Союза.

В 2023 году подобные высказывания делал соратник блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Низовцев (внесен в РФ в реестр иноагентов). Он заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома. А бывший глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко (внесен в РФ в реестр иноагентов) открыто заявил, что жечь военкоматы и стрелять в их сотрудников означает «защищать свою жизнь».

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