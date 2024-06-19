Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Общество
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мир
Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину
Авто
Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России
Авто
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю
Происшествия
В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Общество
В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года
Общество
В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Общество
В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
Общество
В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ
Мир
Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху
Мир
Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне
Мир
Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР
Политика
Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР
Мир
Путин высоко оценил поддержку КНДР политики России

Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге

Delfi: В Риге отменили спектакли с уехавшей в Латвию Хаматовой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщило местное издание Delfi.

Источник Delfi, близкий к художественному руководителю театра Алвису Херманису, рассказал, что этот режиссер недоволен работой с артисткой, потому что Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб. Билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.

Как отмечается в публикации Delfi, Новый Рижский театр пока официально не заявлял об увольнении актрисы: на его сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. При этом источник издания утверждает, что вопрос уже решен, и Хаматова покинет труппу.

Актриса не стала напрямую комментировать эту ситуацию, а лишь рассказала журналистам, что кроме спектаклей в Новом Рижском театре у нее много и другой работы. По ее словам, некоторые проекты она развивает не только в Латвии, но и в других странах, и совмещать всю эту деятельность становится трудно.

Танк им и надо: в доме брата иноагента Галкина прошли обыски
Следственные действия связаны с расследованием хищений в Минобороны

23 марта 2022 года Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. Она проживает в Латвии.

В том же месяце в интервью для одного из YouTube-каналов Хаматова заявила, что никогда не воспринимала всерьез свое звание народной артистки РФ, назвала награду бредятиной и пережитком Советского Союза. Помимо этого, актриса подчеркнула, что если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно.

Позднее, в феврале 2023 года, Хаматова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом), где заявила, что готова «застрелить» россиян, которые поддерживают специальную операцию по защите Донбасса.

Также в 2023 году подобные высказывания делал соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Низовцев (внесен в РФ в реестр иноагентов). Он заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома. А бывший глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко (внесен в РФ в реестр иноагентов) открыто заявил, что жечь военкоматы и стрелять в их сотрудников означает «защищать свою жизнь».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024