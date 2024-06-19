Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге

Уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщило местное издание Delfi.

Источник Delfi, близкий к художественному руководителю театра Алвису Херманису, рассказал, что этот режиссер недоволен работой с артисткой, потому что Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб. Билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.

Как отмечается в публикации Delfi, Новый Рижский театр пока официально не заявлял об увольнении актрисы: на его сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. При этом источник издания утверждает, что вопрос уже решен, и Хаматова покинет труппу.

Актриса не стала напрямую комментировать эту ситуацию, а лишь рассказала журналистам, что кроме спектаклей в Новом Рижском театре у нее много и другой работы. По ее словам, некоторые проекты она развивает не только в Латвии, но и в других странах, и совмещать всю эту деятельность становится трудно.

23 марта 2022 года Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. Она проживает в Латвии.

В том же месяце в интервью для одного из YouTube-каналов Хаматова заявила, что никогда не воспринимала всерьез свое звание народной артистки РФ, назвала награду бредятиной и пережитком Советского Союза. Помимо этого, актриса подчеркнула, что если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно.

Позднее, в феврале 2023 года, Хаматова дала интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом), где заявила, что готова «застрелить» россиян, которые поддерживают специальную операцию по защите Донбасса.

Также в 2023 году подобные высказывания делал соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Низовцев (внесен в РФ в реестр иноагентов). Он заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома. А бывший глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко (внесен в РФ в реестр иноагентов) открыто заявил, что жечь военкоматы и стрелять в их сотрудников означает «защищать свою жизнь».